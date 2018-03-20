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У Дніпропетровській області у дворі будинку тиждень стоїть труна з тілом

STYLERLIFE        20.03.2018 - 19:27
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Жінка померла ще 14 березня

у Дніпропетровській області В місті Кам'янське у дворі житлового будинку тиждень стоїть труна з тілом. Сусіди скаржаться, що неприємний запах вже почав распостраняться в окрузі. Про це повідомляє "Подія".

За словами місцевих жителів, в труні знаходиться тіло родички родини ромів, які проживають у будинку №31 по вулиці Далекій. Жінка померла ще 14 березня, але досі її тіло не можуть віддати землі.

Фото: Труна стоїть тиждень в Кам'янському (sobitie.com.ua)

20 березня труну вкрили зеленої клейонкою. Сім'я, що проживає в одній з квартир будинку, підтвердила, що тіло всередині труни дійсно належить їх родичці.

Лариса Янковна померла 14 березня, проте за словами її рідних, тіло у дворі знаходиться не більше 5 днів.

Сім'я пояснила, що труну стоїть так довго у дворі, так як все це час вони збирали гроші на поховання, яка повинна пройти в Дніпрі.

Родичка покійної повідомила, що поховання в обласному центрі обійдеться в 25 тисяч гривень. Такої суми у сім'ї досі не було.

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Теги: Дніпропетровська область
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