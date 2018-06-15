В Днепропетровской области умер ветеран АТО, которого сбила машина (фото)

Защитник Украины погиб в результате ДТП

В Павлограде Днепропетровской области автомобиль сбил ветерана АТО, шахтера Дмитрия Поливкина. 15 июня стало известно о смерти мужчины. Об этом сообщается на странице пользователя под ником "aphareus" в соцсети Twitter.

"Сегодня, в Павлограде, Днепропетровская область, в 6:30, умер ветеран АТО, шахтер Дмитрий Поливкин", - рассказали в сети.

Фото: Дмитрий Поливкин (twitter.com/aphareus)

Фото: Дмитрий Поливкин (twitter.com/aphareus)

"1 июня на одном из перекрестков Павлограда Поливкин был сбит автомобилем. У него диагностировали множественные переломы и ушибы головного мозга. Вечная память!" – написал автор публикации.

Скриншот поста (twitter.com/aphareus)

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб 29-летний боец "Правого сектора".

В зоне военных действий на Донбассе 12 июня в результате ДТП погиб украинский военнослужащий из "Правого сектора" Алексей Зиновьев.

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