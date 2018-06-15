У Дніпропетровській області помер ветеран АТО, якого збила машина (фото)

Захисник України загинув внаслідок ДТП

У Павлограді Дніпропетровської області автомобіль збив ветерана АТО, шахтаря Дмитра Полівкіна. 15 червня стало відомо про смерть чоловіка. Про це повідомляється на сторінці користувача під ніком "aphareus" в соцмережі Twitter.

"Сьогодні, у Павлограді, Дніпропетровська область, о 6:30, помер ветеран АТО, шахтар Дмитро Полівкін", - розповіли в мережі.

Фото: Дмитро Поливкин (twitter.com/aphareus)

Фото: Дмитро Поливкин (twitter.com/aphareus)

"1 червня на одному з перехресть Павлограда Полівкін був збитий автомобілем. У нього діагностували множинні переломи та забиття головного мозку. Вічна пам'ять!" – написав автор публікації.

Скріншот поста (twitter.com/aphareus)

Раніше повідомлялося, що на Донеччині загинув 29-річний боєць "Правого сектора".

У зоні військових дій на Донбасі 12 червня в результаті ДТП загинув український військовослужбовець з "Правого сектора" Олексій Зінов'єв.

Загиблі герої травня 2018-го (відео: РБК-Україна)