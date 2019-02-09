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Днепрянка нашла доллары в куче мусора: неожиданная развязка

STYLERЖизнь    09.02.2019 - 13:04
Днепрянка нашла доллары в куче мусора: неожиданная развязка
Иллюстративное фото (pixabay)

Также девушка поинтересовалась, кто потерял деньги

В куче мусора женщина из Днепра нашла доллары, когда убирала во дворе. Вика Рой сразу же решила поделиться приятной новостью с другими в Facebook-сообществе "12 Квартал Днепра".

Заграничную купюру днепрянка обнаружила среди кучи мусора и прошлогодних осенних листьев. Желая продемонстрировать находку, женщина выложила в сеть фотографию с мусором и долларами.

"Сегодня отличная погода, снег растаял, пошла убирать мусор за домами по ул. Данила Нечая. Нашла 100 $. Кто потерял?" - написала Виктория в посте.

 

Фото: (facebook.com/12 Квартал Днепра)

Чуть позже выяснилось, что купюра фальшивая. Женщина призналась, что схитрила специально, поскольку хотела обратить внимание общественности на окружающую обстановку. По ее словам, люди совершенно не стараются содержать двор в чистоте, а ей приходится убирать за каждым.

Днепрянка нашла доллары в куче мусора: неожиданная развязкаСкриншот: (facebook.com/12 Квартал Днепра)

Напомним, что жительница Запорожья нашла в торте ужасающую "изюминку". Стоит отметить, что в комментарии к посту представитель магазина принес извинения и заявил, что Екатерину ждут с чеком, чтобы вернуть деньги.

Ранее жительница Днепра обнаружила шокирующую находку в хлебе. Женщина возвращать товар не захотела, чтобы избежать лишних конфликтов. 

Ранее сообщалось, что в Киевской области житель Макарова купил хлеб с мышиным пометом. Оказалось, что на производстве хлеба не просеивают муку, просто высыпают из мешка в бак и перемешивают.

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