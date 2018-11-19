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В Киевской области продают хлеб с мышиным пометом

STYLERЖизнь    19.11.2018 - 22:11

Видео: YouTube / Сегодня

В Киевской области житель Макарова купил хлеб с мышиным пометом. Как рассказал мужчина, обычно он закупаетс буханки в одном магазине уже много лет, однако в последнее время качеством продуктов недоволен, говорится в сюжете "Сегодня" на YouTube-канале.

Денис Багель признался, что хлеб действительно очень вкусный, но предположил, что в последнее время контроль не работает и свою продукцию не проверяет.

"Поэтому так и получается. Случаев таких много – попадались и опарыши, и черви, и не только это", – отметил мужчина.

Его коллега Сергей Данильчук добавил, что на производстве хлеба не просеивают муку, просто высыпают из мешка в бак и перемешивают.

В Киевской области продают хлеб с мышиным пометом

Скриншот: YouTube / Сегодня

Также мужчина уточнил, что в хлебе находили шурупы и ржавые болты, а в одной булке нашли даже клок волос.

Багель рассказал о "находке" в хлебе в социальной сети, и как оказалось - он такой не единственный. Пользователи сетей также отметили, что находили в буханках заводского хлеба и червей, и даже предметы гигиены.

В Киевской области продают хлеб с мышиным пометом

Скриншот: YouTube / Сегодня

Тем не менее, некоторые жители Киевской области обвинили мужчину во лжи и заявили, что Багель специально пишет негатив, чтобы закрыли хлебозавод. 

На хлебозаводе заявили, что никаких официальных обращений от потребителей относительно качества продукции не было. С журналистами общаться отказались, но отметили, что данными вопросами занимаются юристы предприятия.

Как рассказали в Союзе потребителей Украины, сейчас качество хлеба государство не контролирует, контроль остался на совести производителей.

Ранее сообщалось, что недавно в Запорожье сотрудник гипермаркета "Ашан" стирал канцелярским ножом надпись относительно срока годности товара на прилавке. 

Напомним, что ранее в Киеве на Троещине в одном из супермаркетов заметили мышь, которая сидела на продуктах

Также мы писали о том, что в сети сообщили, что в одном из столичных супермаркетов продают хлеб с опарышами

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Видео: РБК-Украина

Новости Украины ХлебКиевская областьпродукты
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