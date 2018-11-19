Хлеб времен Голодомора: в архивах Украины нашли уникальные образцы

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Кусочки хлеба сохранил киевлянин, которого сослали в Сибирь

В архивах Украины обнаружили образцы засохшего хлеба, которые датированы периодом Голодомора, 1932-м и 1933-м годом. Об этом сообщает издание "Факты".

Находка была обнаружена в Центральном государственном архиве общественных объединений Украины. Два маленьких бумажных свертка сохранил киевлянин Алексей Тимофеевич Сорокин для будущих поколений. На одном свертке стояла дата 1932 год, на втором – 1933 год.

"Подобных находок мы еще ни разу не делали. Анатолия Сорокина НКВД арестовал, когда уже шла война — 26 июня 1941 года. Чекисты зачищали "неблагодарных". На Сорокина завели дело, которое в числе 64 тысяч других дел на арестованных сталинской охранкой, передало нам СБУ", — рассказала директор Центрального государственного архива общественных объединений Ольга Бажан.

Она отметила, что на папке с фамилией Сорокина было написано "хранить вечно". Алексей Тимофеевич Сорокин родился в Полтавской области в 1877 году. По образованию он был учителем пения и на момент ареста был дирижером в Вознесенской церкви Байкового кладбища в Киеве.

Фото: fakty.ua

Два свертка с кусочками хлеба, которые были обнаружены у Сорокина во время обыска, он сохранил в память о своей дочери, которая погибла за год до ареста отца.

"Здесь хранится образчик хлеба, какой ели крестьяне весной 1932 года. Мы, киевляне пока еще имеем хлеб и сравнительно не пухнем с голоду, хотя недоедание страшное. Состав этого хлеба мне не известен", - написал Сорокин на одном из свертков.

На втором было указан состав, из которого был сделан хлеб.

"В 1933 году весною голод так припек всех киевлян, что они употребляли в пищу все, что попало. А вместо хлеба пекли лепешки из желудевой коры и шкарлупы из картофеля и всякой примеси. Такой образчик хлеба я оставил моим детям как образец и в назидание", - сказано в записи.

Алексей Сорокин был приговорен к ссылке в Сибирь. О том, как сложилась его дальнейшая судьба – неизвестно.

На данный момент экспертиза данных кусочков хлеба еще не проводилась, но в "Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора" сообщили, что находка является уникальной, так как образцов хлеба 1932-1933 годов в их фондах нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.

А также рассказывали о том, что в Гарварде узнали новые данные о Голодоморе 1932-1933 годов.

Видео: РБК-Украина