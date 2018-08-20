"Мы не поверили своим глазам: в Гарварде узнали новые данные о Голодоморе 1932-33 годов

Фото: РБК-Украина

Исследователи утверждают, что эти данные еще раз подтверждают, что голод 1932-33 годов имел искусственный характер

Зарубежные историки и украинские историки из диаспоры провели новое исследование в рамках проекта "КАРТА. Цифровой Атлас Украины", и узнали новые важные факты о Голодоморе 1932-33 годов. Об этом пишет "Голос Америки".

Историки опровергли распространенный ранее тезис о том, что от Голодомора больше всего пострадали южные регионы Украины. Как оказалось, от геноцида больше всего умерло в центральных областях.

Фото: voanews.com

"Мы не поверили своим глазам, когда поняли, что наиболее строгий голод, наибольшее количество погибших во время Голода была на территории современной Киевской, Полтавской, Черкасской областей. Перед тем существовало представление, что большинство пострадали на юге Украины. Потому юг был традиционный регион, где из-за засухи и так далее голод повторялись, и это накладалось. Голод 1932-1933 года не накладывается на ту же карту, на которую накладываются другие голода. Он был искусственным", - говорит директор Украинского исследовательского Института в Гарварде Сергей Плохий.

Фото: voanews.com

Исследователи утверждают, что эти данные еще раз подтверждают, что голод 1932-33 годов имел искусственный характер и не похож на остальные голодоморы, от которых, из-за засухи, больше всего страдало население юга.

"Мы провели такое исследование для 391 района, которые существовали в пределах тогдашнего разделения Украины. Предварительные результаты показывают, что была сложная динамика между хлебозаготовками и коллективизацией на областном и районном уровнях. И начинать надо не с 1932-1933 года, а с 1930-1931 года, когда в 1931-м году были навязанные повышенные хлебозаготовки на те области, которые не играли ключевой роли в сборе зерна", - рассказала демограф Института демографии Украины Наталия Лученко, которая поставила себе задачу - проанализировать количество погибших в результате Голодомора на уровне территориальных районов.

Фото: voanews.com

Также Левченко отметила, что по сравнению с другими национальностями – от Голодомора больше всего пострадали именно украинцы.

"Этническая группа украинцев имеет показатели потерь минимум вдвое выше, чем все остальные. Сначала идут украинцы, потом поляки, потом русские, немцы и евреи. Но украинцы идут гораздо выше впереди всех остальных", - подчеркнула демограф.

Видео: В Гарварде разработали новейшие технологии для исследований Украины (youtube.com/Голос Америки.Украинском)

Ранее сообщалось, что в школах подробнее будут изучать историю Голодомора.

Напомним, что еще один штат США признал Голодомор в Украине геноцидом.

Также мы писали, что под Киевом подожгли мемориал жертвам Голодомора.

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