"Ми не повірили своїм очам": в Гарварді дізналися нові дані про Голодомор 1932-33 років

Фото: РБК-Україна

Дослідники стверджують, що ці дані ще раз підтверджують, що голод 1932-33 років мав штучний характер

Зарубіжні історики та українські історики з діаспори провели нове дослідження межах проекту "МАПА. Цифровий Атлас України", і дізналися нові важливі факти про Голодомор 1932-33 років. Про це пише "Голос Америки".

Історики спростували поширену раніше тезу про те, що від Голодомору найбільше постраждали південні регіони України. Як виявилося, від геноциду найбільше померло в центральних областях.

Фото: voanews.com

"Ми не повірили своїм очам, коли зрозуміли, що найбільш суворий голод, найбільша кількість загиблих під час Голоду була на території сучасної Київської, Полтавської, Черкаської областей. Перед тим існувало уявлення, що більшість постраждали на півдні України. Бо південь був традиційний регіон, де через засухи і так далі голоди повторювалися, і це накладалось. Голод 1932-1933 року не накладається на ту саму карту, на яку накладаються інші голоди. Він був штучним", - каже директор Українського дослідницького Інституту в Гарварді Сергій Плохій.

Фото: voanews.com

Дослідники стверджують, що ці дані ще раз підтверджують, що голод 1932-33 років мав штучний характер і не схожий на решту голодоморів, від яких, через посуху, найбільше страждало саме населення півдня.

"Ми провели таке дослідження для 391 району, які існували в межах тогочасного поділу України. Попередні результати показують, що була складна динаміка між хлібозаготівлями і колективізацією на обласному та районному рівнях. І починати треба не з 1932-1933 року, а з 1930-1931 року, коли в 1931-му році були нав'язані підвищені хлібозаготівлі на ті області, які не відігравали ключової ролі у зборі зерна", - розповіла демограф Інституту демографії України Наталія Лученко, яка поставила собі завдання - проаналізувати кількість загиблих унаслідок Голодомору на рівні територіальних районів.

Фото: voanews.com

Також Левченко зазначила, що в порівнянні з іншими національностями – від Голодомору найбільше постраждало саме українців.

"Етнічна група українців має показники втрат щонайменше вдвічі вищі, ніж усі інші. Спочатку йдуть українці, потім поляки, потім росіяни, німці і євреї. Але українці йдуть набагато вище попереду усіх інших", - підкреслила демограф.

Відео: У Гарварді розробили новітні технології для досліджень України (youtube.com/Голос Америки.Українською)

Раніше повідомлялося, що в школах детальніше вивчатимуть історію Голодомору.

Нагадаємо, що ще один штат США визнав Голодомор в Україні геноцидом.

Також ми писали, що під Києвом підпалили меморіал жертвам Голодомору.

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