Хліб часів Голодомору: в архівах України знайшли унікальні зразки

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Шматочки хліба зберіг киянин, якого заслали в Сибір

В архівах України виявили зразки засохлого хліба, що датовані періодом Голодомору, 1932-м і 1933-м роком. Про це повідомляє видання "Факти".

Знахідка була виявлена у Центральному державному архіві громадських об'єднань України. Два маленьких паперових згортка зберіг киянин Олексій Тимофійович Сорокін для майбутніх поколінь. На одному згортку стояла дата 1932 рік, на другому – 1933 рік.

"Подібних знахідок ми ще жодного разу не робили. Анатолія Сорокіна НКВС заарештував, коли вже йшла війна — 26 червня 1941 року. Чекісти зачищали "невдячних". На Сорокіна завели справу, яка в числі 64 тисяч інших справ на заарештованих сталінської охранки, передало нам СБУ", — розповіла директор Центрального державного архіву громадських об'єднань Ольга Бажан.

Вона зазначила, що на папці з прізвищем Сорокіна було написано "зберігати вічно". Олексій Тимофійович Сорокін народився в Полтавській області в 1877 році. За освітою він був учителем співу і на момент арешту був диригентом у Вознесенській церкві Байкового кладовища в Києві.

Фото: fakty.ua

Два згортки з шматочками хліба, які були виявлені у Сорокіна під час обшуку, він зберіг в пам'ять про свою доньку, яка загинула за рік до арешту батька.

"Тут зберігається зразок хліба, який їли селяни навесні 1932 року. Ми, кияни поки ще маємо хліб і порівняно не пухнемо з голоду, хоча недоїдання страшне. Склад цього хліба мені не відомий", - написав Сорокін на одному з пакунків.

На другому було вказано склад, з якого був зроблений хліб.

"В 1933 році весною голод так пригрів всіх киян, що вони вживали в їжу все, що підряд. А замість хліба пекли коржі з жолудевої кори і шкарлупи з картоплі і всяких домішок. Такий зразок хліба я залишив моїм дітям як зразок науки", - сказано в запису.

Олексій Сорокін був засуджений до заслання в Сибір. Про те, як склалася його подальша доля – невідомо.

На даний момент експертиза даних шматочків хліба ще не проводилася, але в "Національному музеї "Меморіал жертв Голодомору" повідомили, що знахідка є унікальною, так як зразків хліба 1932-1933 років в їх фондах немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Угорщині відкрили пам'ятник жертвам Голодомору в Україні.

А також розповідали про те, що у Гарварді дізналися нові дані про Голодомор 1932-1933 років.

Відео: РБК-Україна