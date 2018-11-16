В Запорожье работник крупного супермаркета "химичил" с водой для детей: в сети скандал

Фото: коллаж РБК-Украина

Сотрудник магазина не видел того, что его снимает один из покупателей

В Запорожье сотрудник гипермаркета "Ашан" стирал канцелярским ножом надпись относительно срока годности товара на прилавке. Соответствующее фото было опубликовано в социальной сети и вызвало бурю эмоций и негодования.

Как отмечается в подписи к снимку, мологодо человека застукали, когда тот "работал" над бутылочкой с водой для детей.

Фото: instagram.com/zp_news

"Угадайте, чем занимается данный сотрудник супермаркета? Никогда не угадаете. Всего-навсего стирает канцелярским ножом дату (срок годности). При этом обсуждает со своим коллегой, что если люди будут интересоваться, то дата просто стерлась сама по себе", - говорится в публикации.

Оказывается, сотрудник магазина не видел того, что автор снимка находился в двух метрах от него и слышал разговор.

"Ох, видели бы вы его растерянное лицо, когда я у него спросил – "Какого хрена ты это делаешь? Это же детский отдел, дети же могут отравиться просроченным товаром"… Быстро схватив бутылки, он скрылся…", – написал пользователь соцсети.

Скрин: instagram.com/zp_news

В комментариях к сообщению пользователи соцсети живо и эмоционально обсуждают, кто же мог дать такое поручение сотруднику гипермаркета, высказывают мнение, что подобное происходит во многих подобных магазинах и просят руководство "Ашана" прокомментировать данный инцидент:

"Очень печально... Еще и детские товары";

"Это проблема всех супермаркетов!";

"Вы что реально думаете, что просрочку бы в зале терли? Включительно мозг, это чтоб магазин без ущерба списал товар";

Скрин: instagram.com/zp_news

"Ауууу! Народ! Это мерчендайзер той конторы, которая поставляет эту воду. "Ашан" не допускает игры со сроками. Я там работал. Знаю!";

"Это простой исполнитель. Надо искать владельцев, которые направили его!"...

Скрин: instagram.com/zp_news

Как сообщалось ранее, эксперты пришли к выводу, что более 60% всех пищевых продуктов на прилавках наших магазинов являются фальсификатом.

Напомним, не так давно в Днепре разгорелся конфликт между активистами и сотрудниками одного из магазинов, в которых была замечена некачественная просроченная колбасная продукция, а также прямые нарушения санитарно-гигиенических условий.

Также мы писали о том, что юрист дал советы, как вернуть бракованный или некачественный товар продавцу.

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Видео: РБК-Украина