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У Запоріжжі працівник великого супермаркету "хімічив" із водою для дітей: в мережі скандал

STYLERЖиття    16.11.2018 - 18:47
У Запоріжжі працівник великого супермаркету "хімічив" із водою для дітей: в мережі скандал
Фото: колаж РБК-Україна

Співробітник магазину не бачив того, що його знімає один з покупців

У Запоріжжі співробітник гіпермаркету "Ашан" стирав канцелярським ножем напис щодо строку придатності товару на прилавку. Відповідне фото було опубліковано в соціальній мережі та викликало бурю емоцій і обурення.

Як зазначається у підписі до світлини, молоду людину застукали, коли той "працював" над пляшкою з водою для дітей.

У Запоріжжі працівник великого супермаркету &quot;хімічив&quot; із водою для дітей: в мережі скандал

Фото: instagram.com/zp_news

"Вгадайте, чим займається цей працівник супермаркету? Ніколи не вгадаєте. Всього-навсього стирає канцелярським ножем дату (термін придатності). При цьому обговорює зі своїм колегою, що якщо люди будуть цікавитися, то дата просто стерлася сама по собі", - йдеться у публікації.

Виявляється, співробітник магазину не бачив того, що автор знімка знаходився у двох метрах від нього і чув розмову.

"Ох, бачили б ви його розгублене обличчя, коли я у нього запитав – "Якого біса ти це робиш? Це ж дитячий відділ, діти ж можуть отруїтися простроченим товаром"... Швидко схопивши пляшки, він зник...", – написав користувач соцмережі.

У Запоріжжі працівник великого супермаркету &quot;хімічив&quot; із водою для дітей: в мережі скандалУ Запоріжжі працівник великого супермаркету &quot;хімічив&quot; із водою для дітей: в мережі скандал

Скрін: instagram.com/zp_news

У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі жваво і емоційно обговорюють, хто ж міг дати таке доручення працівникові гіпермаркету, висловлюють думку, що подібне відбувається в багатьох подібних магазинах і просять керівництво "Ашана" прокоментувати даний інцидент:

"Дуже сумно... Ще й дитячі товари";

"Це проблема всіх супермаркетів!";

"Ви що, реально думаєте, що прострочення б в залі терли? Увімкніть мозок, це щоб магазин без шкоди списав товар";

У Запоріжжі працівник великого супермаркету &quot;хімічив&quot; із водою для дітей: в мережі скандалУ Запоріжжі працівник великого супермаркету &quot;хімічив&quot; із водою для дітей: в мережі скандал

Скрін: instagram.com/zp_news

"Ауууу! Народ! Це мерчендайзер тієї контори, яка постачає цю воду. "Ашан" не допускає ігор з термінами. Я там працював. Знаю!";

"Це простий виконавець. Треба шукати власників, які направили його!"...

У Запоріжжі працівник великого супермаркету &quot;хімічив&quot; із водою для дітей: в мережі скандалУ Запоріжжі працівник великого супермаркету &quot;хімічив&quot; із водою для дітей: в мережі скандал

Скрін: instagram.com/zp_news

Як повідомлялося раніше, експерти дійшли висновку, що більше 60% всіх харчових продуктів на прилавках наших магазинів є фальсифікатом.

Нагадаємо, не так давно у Дніпрі розгорівся конфлікт між активістами та працівниками одного з магазинів, в яких була помічена неякісна прострочена ковбасна продукція, а також прямі порушення санітарно-гігієнічних умов.

Також ми писали про те, що юрист дав поради, як повернути бракований або неякісний товар продавцеві.

Дивіться такжже:

Відео: РБК-Україна

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