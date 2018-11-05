Сметана из будущего: в Киеве покупателю продали необычный продукт

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Вечером выяснилось, что продукт из будущего испорчен

В Киеве покупателю продали странную сметану, на которой стояла дата изготовления из будущего. Об этом написала пользователь Анастасия Ткачук в сообществе "Наш дом – Березняки" в социальной сети Facebook.

Девушка сообщила, что купила пакет сметаны в супермаркете "Фора" по адресу улица Березняковская, 36. Уже дома она обнаружила, что сметана абсолютно не пригодна к использованию, так как испортилась.

При тщательном осмотре упаковки, выяснилось, что дата изготовления у этой сметаны – 29 ноября 2018 года.

"Сметана из будущего!!! В магазине Фора по адресу Березняковская, 36 купили сметану. На срок пригодности, к сожалению, сразу не посмотрели. Когда дома ее добавили в еду, то поняли, что она испорчена, так как имела даже горький вкус. Посмотрели на дату изготовления и пришли в шок!!! Напомню, сегодня 4.11.2018, а на упаковке указано, что сметана изготовлена 29.11. 2018, и ее срок годности еще месяц. Как???" – написала Анастасия Ткачук.

Скриншот поста (facebook.com/kiev.bereznyak)

Скриншот фото (facebook.com/kiev.bereznyak)

В комментариях девушке ответили, что такие ошибки случаются и в качестве примера показали фотографию бутылки вина, на этикетке которой было написано, что оно белое, а внутри оказалось красное вино.

Также Анастасии Ткачук сообщили, что виноват, скорее всего не супермаркет, а производитель сметаны, так как во время штамповки даты производства и срока годности, перепутали цифры.

Скриншот комментариев (facebook.com/kiev.bereznyak)

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Видео: РБК-Украина