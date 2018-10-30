"Где купили?": в Киеве заметили шоколад из оккупированного Донецка

Коллаж (РБК-Украина)

Один из пользователей опубликовал фото шоколадной плитки, изготовленной в Донецке

Не смотря на то, что Донецк сейчас находится под оккупацией террористов, и там идут боевые действия, в Киеве оказывается все равно можно купить шоколад, изготовленный на донецкой территории. Пользователь Тим Златкин запостил в сеть фото, на которой он показывает шоколад "Dolci", он купил его в одном из Киевских магазинов. Соответствующий снимок опубликован на Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/akvilifer)

На фото сладкая плитка запечатлена с разных сторон и на одной части упаковки видна информация о производителе и о том, по какому адресу расположена фабрика-изготовитель. Так, можно прочитать, что шоколадное изделие было выпущено 19 сентября 2018 года. Изготовитель ДП "Тор". Место производства и место нахождения изготовителя указаны так: "ДНР (без кавычек), 83 016, г. Донецк, ул. Кирова, 54а".

В публикации фолловеры оставили такие комментарии: "Надо бы узнать, какие тварюки вот это вот закупают. Ну, фигли — бабки то не пахнут. Ой не удивлюсь, если окажется причастен кто-то из крикунов про" "бизнес на крови", "Я и забыла, про эту вкусноту, которую изготавливал „Конти“. Хотя сейчас там не указан этот производитель", "Это контрабас?".

Еще многие оставили логичный вопрос под фото о том, где была куплена шоколадка. После того, как автор поста недолго сохранял интригу, он все же ответил, что приобрел ее в Киеве.

Скриншот комментариев (facebook.com/akvilifer)

Стоит напомнить, что в 2015 году в Донецке известную кондитерскую фабрику "Конти", хозяином которой является экс-"регионал" Борис Колесников, переименовали в "Тор".

Напомним, мы писали о том, что украинцам показали последствия "русского мира" на Донбассе.

До этого сообщалось, что Подкопаева дала оценку российской агрессии.

Кстати, журналист рассказал о невероятном хамстве в оккупированном Донецке.

Видео: РБК-Украина