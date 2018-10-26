"Донецк был, есть и будет Украиной": Подкопаева дала оценку российской агрессии

Фото: коллаж РБК-Украина

Спортсменка надеется, что в ближайшее время военные действия на Донбассе прекратятся и будет подписан мирный договор

Знаменитая украинская спортсменка-гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая сейчас больше живет в США, высказалась относительно войны на Донбассе. О своей малой родине - временно оккупированном Донецке - она рассказала в интервью "Гордон".

Спортсменка призналась, что считает Российскую Федерацию агрессором, который в 2014 году аннексировал Крым и начал военные действия на Донбассе. С тех пор она не может поехать в Донецк, на могилы бабушки и деда.

"Не могу навестить своих тренеров, которые живут там. Сначала мы пытались выяснить позиции. Я поняла, что там все уже глубоко зашло, что пропаганда делает свое дело. Мы все-таки с разных сторон. Меня сильно и больно ранит, что с родными, близкими людьми мы не нашли точек соприкосновения", - рассказала Подкопаева.

Во временно оккупированном Донецке остался ее первый тренер Лилия Ивановна Пугачева, хореограф Светлана Валентиновна Дубова.

"Гимнастический зал функционирует, и Дворец спорта "Динамо". Они проводят соревнования. Когда я вижу флаги, но не желто-голубые - больно. Для меня Донецк был, есть и будет Украиной", - подчеркнула Подкопаева.

Олимпийская чемпионка сказала, что даже в страшном сне не могла представить, что РФ нападет на Украину.

"С Российской Федерацией нас связывает история. Не всегда приятная, но тем не менее. Начав всю эту катавасию, военные действия, разожгли огонь между двумя братскими государствами. Хотя культурно, экономически у нас все равно много общего. Социологические опросы свидетельствуют, что Украина видит себя в европейской ассоциации. Мы все для этого делаем, движемся в этом направлении. Молодежь смотрит туда. Потому что все хотят жить в красоте и достатке, чтобы труд был оплачен по заслугам", - говорит Лилия.

Также она высказала надежду, что в ближайшее время военные действия на Донбассе прекратятся, когда будет подписан мирный договор.

"Я была в военном госпитале. Каждый раз, приезжая в Украину, я прихожу к ребятам. А мои подруги день в день туда приходят, заботятся о раненых. И мы видим - борт за бортом, раненные поступают и поступают. Если кажется, что все немного утихло, - то нет, этого не произошло. Я каждый раз говорю: "Ребята, спасибо вам за то, что вы даете нам возможность смотреть на это солнце, дышать этим воздухом, улыбаться, радоваться, воспитывать детей". Мучительный момент, когда погибают наши лучшие... Пережить это... Когда это все закончится?!", - спрашивает Подкопаева.

Как сообщалось, перед этим Лилия Подкопаева отметила, что опальная певица Ани Лорак, которая активно выступает в РФ, остается частью ее семьи.

Ранее Лилия рассказала о своем материнстве и о том, как нашла своего приемного сына Вадима.

Напомним, что в настоящее время продолжается история с делом мужа Подкопаевой - бизнесмена Тимофея Нагорного, подозреваемого в госизмене.

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Видео: РБК-Украина