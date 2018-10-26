"Больно бьют всегда по тому, кто ярче светит": Подкопаева поддержала опальную Ани Лорак

Фото: коллаж РБК-Украина

"Время рассудит - как и что", - отметила олимпийская чемпионка

Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева отметила, что опальная певица Ани Лорак, которая активно выступает в РФ, остается частью ее семьи. Об этом она рассказала в интервью "Гордон".

Отвечая на вопрос, как спортсменка может объяснить гастрольную деятельность крестной своей дочери в стране, которая развязала войну с Украиной, Лилия сказала, что политические манипуляции очень сильно могут навредить имиджу, но они никогда не помешают дружбе и не прекратят ее.

"Каролина была, есть и будет частью нашей семьи. Это человек, который дарит радость и эмоции, выходя на сцену", - сказала Подкопаева.

Также она напомнила, что Лорак знакомит многие страны мира с красотой украинской песни.

"Она выступает не только в Российской Федерации, а по всему миру. Эта девушка поет на украинском языке. Она говорит о традициях, к тому же с любовью, а не просто для галочки", - подчеркнула Лилия.

"Время рассудит - как и что", - добавила она.

"Манипуляции и спекуляции есть везде. Как с этой стороны, так и с той. Под раздачу попала самая рейтинговая и самая яркая из украинских артистов. Больно бьют всегда по тому, кто ярче светит", - отметила Подкопаева.

Как сообщалось ранее, в октябре олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала о своей неожиданной встрече с певицей Ани Лорак в одном из киевских ресторанов.

Также мы писали о том, что гимнастка рассказала о своем материнстве и о том, как нашла своего приемного сына Вадима.

Напомним, что в настоящее время продолжается история с делом мужа Подкопаевой - бизнесмена Тимофея Нагорного, подозреваемого в госизмене.

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Видео: РБК-Украина