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"Боляче б'ють завжди по тому, хто найяскравіше світить": Подкопаєва підтримала опальну Ані Лорак

STYLERПерсона    26.10.2018 - 19:15
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

"Час розсудить - як і що", - зазначила олімпійська чемпіонка

Відома українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва зазначила, що опальна співачка Ані Лорак, яка активно виступає в РФ, залишається частиною її сім'ї. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Гордон".

Відповідаючи на питання, як спортсменка може пояснити гастрольну діяльність хресної своєї доньки в країні, яка розв'язала війну з Україною, Лілія сказала, що політичні маніпуляції дуже сильно можуть зашкодити іміджу, але вони ніколи не завадять дружбі та не припинять її.

"Кароліна була, є і буде частиною нашої сім'ї. Це людина, яка дарує радість і емоції, виходячи на сцену", - сказала Подкопаєва.

Також вона нагадала, що Лорак знайомить багато країн світу з красою української пісні.

"Вона виступає не тільки в Російській Федерації, а по всьому світу. Ця дівчина співає українською мовою. Вона говорить про традиції, до того ж з любов'ю, а не просто для галочки", - підкреслила Лілія.

"Час розсудить - як і що", - додала вона.

"Маніпуляції і спекуляції є скрізь. Як з того боку, так і з нашого. Під роздачу потрапила найрейтинговіша і найяскравіша з українських артистів. Боляче б'ють завжди по тому, хто найяскравіше світить", - зазначила Подкопаєва.

Як повідомлялося раніше, в жовтні олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про свою несподівану зустріч з співачкою Ані Лорак в одному з київських ресторанів.

Також ми писали про те, що гімнастка розповіла про своє материнство і про те, як знайшла свого прийомного сина Вадима.

Нагадаємо, що в даний час триває історія з справою чоловіка Подкопаєвої - бізнесмена Тимофія Нагорного, підозрюваного у державній зраді.

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Відео: РБК-Україна

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