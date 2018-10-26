"Донецьк був, є і буде Україною": Подкопаєва дала оцінку російській агресії

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Спортсменка сподівається, що найближчим часом військові дії на Донбасі припиняться і буде підписаний мирний договір

Відома українська спортсменка-гімнастка, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка зараз більше живе в США, висловилася щодо війни на Донбасі. Про свою малу батьківщину - тимчасово окупований Донецьк - вона розповіла в інтерв'ю "Гордон".

Спортсменка зізналася, що вважає Російську Федерацію агресором, який в 2014 році анексував Крим і почав військові дії на Донбасі. Відтоді вона не може поїхати в Донецьк, на могили бабусі й діда.

"Не можу відвідати своїх тренерів, які живуть там. Спочатку ми намагалися з'ясувати позиції. Я зрозуміла, що там все вже глибоко зайшло, що пропаганда робить свою справу. Ми все-таки з різних сторін. Мене сильно і боляче ранить, що з рідними, близькими людьми ми не знайшли точок дотику", - розповіла Подкопаєва.

В тимчасово окупованому Донецьку залишився її перший тренер Лілія Іванівна Пугачова, хореограф Світлана Валентинівна Дубова.

"Гімнастичний зал функціонує, і Палац спорту "Динамо". Вони проводять змагання. Коли я бачу прапори, але не жовто-блакитні - боляче. Для мене Донецьк був, є і буде Україною", - наголосила Подкопаєва.

Олімпійська чемпіонка сказала, що навіть у страшному сні не могла уявити, що росія нападе на Україну.

"З Російською Федерацією нас пов'язує історія. Не завжди приємна, але тим не менш. Почавши всю цю катавасію, військові дії, розпалили вогонь між двома братніми державами. Хоча культурно, економічно у нас все одно багато спільного. Соціологічні опитування свідчать, що Україна бачить себе у європейській асоціації. Ми все для цього робимо, рухаємося в цьому напрямку. Молодь дивиться туди. Тому що всі хочуть жити в красі та достатку, щоб праця був сплачений по заслугах", - каже Лілія.

Також вона висловила надію, що найближчим часом військові дії на Донбасі припиняться, коли буде підписаний мирний договір.

"Я була у військовому госпіталі. Щоразу, приїжджаючи в Україну, я приходжу до хлопців. А мої подруги день у день туди приходять, дбають про поранених. І ми бачимо – борт за бортом, поранені надходять і надходять. Якщо здається, що все трохи вщухло, – то ні, цього не сталося. Я щоразу кажу: "Хлопці, спасибі вам за те, що ви даєте нам можливість дивитися на це сонце, дихати цим повітрям, усміхатися, радіти, виховувати дітей". Болісний момент, коли гинуть наші найкращі... Пережити це... Коли це все закінчиться?!", - запитує Подкопаєва.

Як повідомлялося, перед цим Лілія Подкопаєва зазначила, що опальна співачка Ані Лорак, яка активно виступає в РФ, залишається частиною її сім'ї.

Раніше Лілія розповіла про своє материнство і про те, як знайшла свого прийомного сина Вадима.

Нагадаємо, що в даний час триває історія з справою чоловіка Подкопаєвої - бізнесмена Тимофія Нагорного, підозрюваного у державній зраді.

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Відео: РБК-Україна