"Бульвар отжали": журналист рассказал о невероятном хамстве в оккупированном Донецке

Фото: коллаж РБК-Украина

Денис Казанский отметил, что даже "регионалы" не позволяли себе такого хамства

В центре временно оккупированного боевиками "ДНР" Донецка бульвар Пушкина перекрыли шлагбаумом, хотя раньше там всегда был свободный проезд. Теперь - только для избранных, "для новой МММ-элиты", рассказал известный украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в соцсети Facebook.

Он также отметил, что даже "регионалы" не позволяли себе такого хамства и привел соответствующее фото.

Скрин: facebook.com/den.kazansky

"Любители России возмущаются, что "бульвар отжали". А чего возмущаться? Это ведь тоже неотъемлемая часть русского мира, когда барин может просто захотеть и перекрыть холопам проезд", - говорится в его публикации.

"Обидно, когда у тебя что-то отжимают, да? Сначала ты думаешь, что отжимать будут только у сторонников Украины. Что репрессии будут только против "неправильных" жителей Донбасса. А потом внезапно оказывается, что в "народной республике" все одинаково бесправны. И в один день люди, которые отбирали имущество украинцев, придут и к тебе. Сначала заберут у тебя избирательное право, затем улицу, потом город, машину, дом. И никто не заступится, потому что всех, кто мог выступить против, выдавили из города. При твоем же участии", - написал он.

Скрин: facebook.com/den.kazansky

В комментариях к посту Казанского его подписчики возмущаются "отжатым бульваром" и расценивают это как "обычное развитие примитивного общества":

"Соль в том что придут и к тем, кто "отбирала имущество украинцев"";

"Справа здание, где раньше был офис Колесникова и ресторан "Пушкин", может те, кто сидят в здании, перекрыли, чтобы их не взорвали в лифте? Скоро заборы постявт еще в целях безопасности";

"Ну, скоро забор для "аристократии" построят, а что. Обычное развитие примитивного общества"...

Скрин: facebook.com/den.kazansky

Ранее мы сообщали, что Казанский предположил, что главаря "ДНР" Александра Захарченко могли ликвидировать "свои".

Ранее он рассказал о местонахождении известных кремлевских пропагандистов.

Напомним, мы писали о том, что жителей оккупированного Донбасса заставляют участвовать в так называемых "выборах", которые назначены на 11 ноября текущего года.

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Видео: РБК-Украина