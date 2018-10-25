"Бульвар віджали": журналіст розповів про неймовірне хамство в окупованому Донецьку

Фото: колаж РБК-Україна

Денис Казанський зазначив, що навіть "регіонали" не дозволяли собі такого хамства

У центрі тимчасово окупованого бойовиками "ДНР" Донецька бульвар Пушкіна перекрили шлагбаумом, хоча раніше там завжди був вільний проїзд. Тепер - тільки для обраних, "для нової МММ-еліти", розповів відомий український журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Він також зазначив, що навіть "регіонали" не дозволяли собі такого хамства і навів відповідне фото.

Скрін: facebook.com/den.kazansky

"Любителі Росії обурюються, що "бульвар віджали". А чого обурюватися? Адже це теж невід'ємна частина "русского мира", коли пан може просто захотіти і перекрити холопам проїзд", - йдеться в його публікації.

"Прикро, коли у тебе щось віджимають, так? Спочатку ти думаєш, що віджимати будуть тільки у прихильників України. Що репресії будуть тільки проти "неправильних" жителів Донбасу. А потім раптово виявляється, що в "народній республіці" всі однаково безправні. І в один день люди, які відбирали майно українців, прийдуть і до тебе. Спочатку заберуть у тебе виборче право, потім вулицю, потім місто, машину, будинок. І ніхто не заступиться, бо всіх, хто міг виступити проти, видавили з міста. За твоєю ж участі", - написав він.

Скрін: facebook.com/den.kazansky

В коментарях до посту Казанського його підписники обурюються "віджатим бульваром" і розцінюють це як "звичайний розвиток примітивного суспільства":

"Сіль в тому що прийдуть і до тих, хто "відбирав майно українців"";

"Праворуч будівля, де раніше був офіс Колеснікова та ресторан "Пушкін", може ті, хто сидять в будівлі, перекрили, щоб їх не підірвали в ліфті? Скоро паркани постявт ще в цілях безпеки";

"Ну, скоро паркан для "аристократії" побудують, а що Звичайний розвиток примітивного суспільства"...

Скрін: facebook.com/den.kazansky

Раніше ми повідомляли, що Казанський припустив, що ватажка "ДНР" Олександра Захарченко могли ліквідувати "свої".

він розповів про місцезнаходження відомих кремлівських пропагандистів.

Нагадаємо, ми писали про те, що жителів окупованого Донбасу змушують брати участь в так званих "виборах", які призначені на 11 листопада поточного року.

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Відео: РБК-Україна