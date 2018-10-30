"Де купили?": у Києві помітили шоколад з окупованого Донецька

Колаж (РБК-Україна)

Один з користувачів опублікував фото шоколадної плитки, виготовленої в Донецьку

Не дивлячись на те, що Донецьк зараз знаходиться під окупацією терористів, і там йдуть бойові дії, в Києві виявляється все одно можна купити шоколад, виготовлений на донецькій території. Користувач Тім Златкін запостив в мережу фото, на якій він показує шоколад "Dolci", вiн купив його в одному з Київських магазинів. Відповідний знімок опублікований на Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/akvilifer)

На фото солодка плитка зображена з різних сторін і на одній частині упаковки видно інформацію про виробника і про те, за якою адресою розташована фабрика-виробник. Так, можна прочитати, що шоколадний виріб було випущено 19 вересня 2018 року. Виробник ДП "Тор". Місце виробництва та місце знаходження виробника зазначено так: "ДНР (без лапок), 83 016, м. Донецьк, вул. Кірова, 54а".

У публикации фолловери залишили такі коментарі: "Треба б дізнатися, які тварюки ось це ось закуповують. Ну, фіглі — бабки то не пахнуть. Ой не здивуюся, якщо виявиться причетний хтось з крикунов про" "бізнес на крові", "Я й забула, про цю смакоту, яку виготовляв „Конті“. Хоча зараз там не вказано цей виробник", "Це контрабас?".

Ще багато залишили логічне запитання під фото про те, де була куплена шоколадка. Після того, як автор посту недовго зберігав інтригу, він все ж відповів, що придбав її в Києві.

Скріншот коментарів (facebook.com/akvilifer)

Варто нагадати, що в 2015 році в Донецьку відому кондитерську фабрику "Конті", господарем якої є екс-"регіонал" Борис Колесніков, перейменували в "Тор".

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Відео: РБК-Україна