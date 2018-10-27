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"Ничего не забудется": украинцам показали последствия "русского мира" на Донбассе (фото)

STYLERВойна    27.10.2018 - 11:57
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина призналась, что ей больно смотреть на эти фото

В сети появились жуткие фото поселка Пески на Донбассе, который пострадал от "русского мира". Соответствующие снимки опубликовала фотограф Алиса Бирюкова на своей странице в Facebook.

"Больно. Грустно. Даже с учётом того, что я, в отличие от своего отца, не была лично знакома с жителями этих домов, этих квартир. Для меня это разрушенные жизни семей, людей, которых я никогда не встречала. Но это украинские семьи, жизни, люди. Это Украина. Украинцы, которые ещё 4,5 года назад жили и весело дружили с нашими мать их "братскими" соседями. Ничего не забудется и ничего б**ть никогда не будет прощено", - сказала она.

&quot;Ничего не забудется&quot;: украинцам показали последствия &quot;русского мира&quot; на Донбассе (фото)

Скриншот поста (facebook.com/Alisa Biriuk)

Чуть позже Бирюкова призналась, что помимо боли есть еще злоба.

&quot;Ничего не забудется&quot;: украинцам показали последствия &quot;русского мира&quot; на Донбассе (фото)

Скриншот поста (facebook.com/Alisa Biriuk)

"А есть еще и злоба. Да, невероятная злоба. Я, как человек, который невероятно любит свою страну и, как фотограф, считаю ее самой красивой. Ведь я уже никогда не увижу Донецкую и Луганскую область до войны. Я же там не была никогда до войны. Хотела туда попасть, но....... что?! Банально не успела", - подчеркнула она.

 

Фото: последствия "русского мира" на Донбассе (facebook.com/Alisa Biriuk)

Напомним, знаменитая украинская спортсменка-гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая сейчас больше живет в США, высказалась относительно войны на Донбассе.

Как сообщалось ранее, советник президента Соединенных Шатов Дональда Трампа по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что было бы полезно, если бы Россия ушла из Крыма и востока Украины

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