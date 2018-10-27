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"Нічого не забудеться": українцям показали наслідки "російського світу" на Донбасі (фото)

STYLERВійна    27.10.2018 - 11:57
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка зізналася, що їй боляче дивитися на ці фото

У мережі з'явилися моторошні фото селища Піски на Донбасі, який постраждав від "російського світу". Відповідні знімки опублікувала фотограф Аліса Бірюкова на своїй сторінці в Facebook.

"Боляче. Сумно. Навіть з урахуванням того, що я, на відміну від свого батька, не була особисто знайома з мешканцями цих будинків, цих квартир. Для мене це зруйновані життя сімей, людей, яких я ніколи не зустрічала. Але це українські сім'ї, життя, люди. Це Україна. Українці, які ще 4,5 роки тому жили і весело дружили з нашими мати їх "братніми" сусідами. Нічого не забудеться і нічого б**ть ніколи не буде прощено", - сказала вона.

&quot;Нічого не забудеться&quot;: українцям показали наслідки &quot;російського світу&quot; на Донбасі (фото)

Скріншот поста (facebook.com/Alisa Biriuk)

Трохи пізніше Бірюкова зізналася, що крім болю є ще злість.

&quot;Нічого не забудеться&quot;: українцям показали наслідки &quot;російського світу&quot; на Донбасі (фото)

Скріншот поста (facebook.com/Alisa Biriuk)

"А є ще і злість. Так, неймовірна злість. Я, як людина, що неймовірно любить свою країну і, як фотограф, вважаю її найкращою. Адже я вже ніколи не побачу Донецьку та Луганську область до війни. Я ж там не була ніколи до війни. Хотіла туди потрапити, але....... що?! Банально не встигла", - підкреслила вона.

 

Фото: наслідки "російського світу" на Донбасі (facebook.com/Alisa Biriuk)

Нагадаємо, знаменита українська спортсменка-гімнастка, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка зараз живе в США, висловилася щодо війни на Донбасі.

Як повідомлялося раніше, радник президента Сполучених Шатов Дональда Трампа з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що було б корисно, якби Росія пішла з Криму і сходу України

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