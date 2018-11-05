Сметана з майбутнього: в Києві покупцеві продали незвичайний продукт

Колаж РБК-Україна

Ввечері з'ясувалося, що продукт з майбутнього зіпсований

У Києві покупцеві продали дивну сметану, на якій стояла дата виготовлення з майбутнього. Про це написала користувач Анастасія Ткачук в співтоваристві "Наш дім – Березняки" в соціальній мережі Facebook.

Дівчина повідомила, що купила пакет сметани в супермаркеті "Фора" за адресою вулиця Березняківська, 36. Вже вдома вона виявила, що сметана абсолютно не придатна до використання, так як зіпсувалася.

При ретельному огляді упаковки, з'ясувалося, що дата виготовлення у цій сметани – 29 листопада 2018 року.

"Сметана з майбутнього!!! У магазині "Фора" за адресою Березняківська, 36 купили сметану. На термін придатності, на жаль, відразу не подивилися. Коли вдома її додали в їжу, то зрозуміли, що вона зіпсована, так як мала навіть гіркий смак. Подивилися на дату виготовлення і прийшли в шок!!! Нагадаю, сьогодні 4.11.2018, а на упаковці зазначено, що сметана виготовлена 29.11. 2018, і її термін придатності ще місяць. Як???" – написала Анастасія Ткачук.

Скріншот поста (facebook.com/kiev.bereznyak)

Скріншот фото (facebook.com/kiev.bereznyak)

В коментарях дівчині відповіли, що такі помилки трапляються і в якості прикладу показали фотографію пляшки вина, на етикетці якої було написано, що воно біле, а всередині виявилося червоне вино.

Також Анастасії Ткачук повідомили, що винен, швидше за все не супермаркет, а виробник сметани, так як під час штампування дати виробництва та терміну придатності, переплутали цифри.

Скріншот коментарів (facebook.com/kiev.bereznyak)

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Відео: РБК-Україна