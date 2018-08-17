Рейды активистов на колбасные магазины: жители Днепра борются за качественные продукты (видео)

Коллаж (РБК-Украина)

Представители местной общественной организации требуют устранения ряд серьезных нарушений в некоторых точках сети, где продаются колбасные изделия

В Днепре разгорелся конфликт между активистами общественной организации "Территория Закона" и сотрудниками фирменных магазинов "Юбилейный", в которых была замечена некачественная просроченная колбасная продукция, а также прямые нарушения санитарно-гигиенических условий. Об этом сообщает Dnepr24.

Оказалось, что в колбасе производителя была обнаружена кость грызуна. Сообщается, что в торговых точках было также зафиксировано нарушение температурного режима хранения колбасных изделий, в результате чего некоторые продукты были покрыты белым налетом, похожим на плесень.

Видео: youtube.com/Территория Закона

Также было обнаружено, что в некоторых магазинах отсутствуют документы на товар, а в одной из точек была предоставлена документация от четвертого июля на ту продукцию, у которой срок годности всего десять дней. То есть, он уже был давно закончен.

Редактор общественной организации Денис Гильц сообщил, что за две недели ничего не изменилось. Активисты пытались проверить все магазины этой сети, но везде продавцы закрывали двери и охрана не пускала журналистов вплоть до приезда полиции.

Напомним, под Одессой людей с пляжа выгоняли трактором.

Как известно, территория, на которой разместились туристы, находится в собственности КП. При этом по всему пляжу размещены таблички, запрещающие расположение палаток, распитие спиртных напитков, курение, разведение костров и тому подобное. Но отдыхающие, несмотря на запреты, все равно располагаются здесь.

Ранее сообщалось, что в харьковском магазине продают продукты со странными "добавками". Жители заметили овощи, которые сплошь покрыты насекомыми.

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