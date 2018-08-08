"Ваш город живет благодаря нашим деньгам": под Одессой людей с пляжа выгоняли трактором (фото)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коммунальщики Черноморска выгоняли туристов с пляжа несколько странным способом

Пока в Кирилловке туристам на пляже продают тень, в другом курортном городе - Черноморске Одесской области - отдыхающих, которые не обращали внимание на предупреждающие знаки, местные коммунальщики разогнали с помощью тяжелой техники. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Дмитрий Крышмарь.

"Увы, среди людей всегда будут те, кто не умеет читать информационные таблички. Специально для "слабовидящих" любителей такого вида отдыха КП "ГУЖКХ" предоставит уборочную технику", - написал он.

Как туристов-нарушителей выгоняли с пляжа (фото: Facebook/Дмитрий Крышмарь)

Как известно, территория, на которой разместились туристы, находится в собственности КП. При этом по всему пляжу размещены таблички, запрещающие расположение палаток, распитие спиртных напитков, курение, разведение костров и тому подобное. Но отдыхающие, несмотря на запреты, все равно располагаются здесь.

Как туристов-нарушителей выгоняли с пляжа (фото: Facebook/Дмитрий Крышмарь)

"В таких случаях хорошие штрафы помогут тем, кто там сейчас. И если рейды делать через день, то те, которые уже прочитали, расскажут тем, кто неграмотный. Оплата работы сотрудников полиции и других за счет штрафов. Только штрафы!" - предложила метод борьбы с туристами-нарушителями Наталья Стоянова.

Такой метод поддерживают и другие пользователи сети.

"Если начать выписывать им регулярно и ежедневно штрафы не только за эти наметы, но и за парковку, и за внешний вид - то собранных денег вполне хватило бы не только на оплату сотрудникам полиции, но и частично на восстановление города после их отъезда. И все приезжие, наконец, смогут без опаски сказать свою коронную фразу: "Ваш город живет благодаря нашим деньгам", - отметила Мария Мельниченко.

Скриншот комментариев (Facebook/Дмитрий Крышмарь)

Ранее Styler писал о том, что в Кирилловке туристы обходили стороной нуждающегося в помощи мужчину.

Видео: РБК-Украина