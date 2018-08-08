"Ваше місто живе завдяки нашим грошам": під Одесою людей з пляжу виганяли трактором (фото)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Комунальники Чорноморська виганяли туристів з пляжу дещо дивним способом

Поки в Кирилівці туристам на пляжі продають тінь, в іншому курортному місті - Чорноморську Одеської області - відпочивальників, які не звертали увагу на попереджувальні знаки, місцеві комунальники розігнали за допомогою важкої техніки. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Дмитро Кришмарь.

"На жаль, серед людей завжди будуть ті, хто не вміє читати інформаційні таблички. Спеціально для "слабозорих" любителів такого виду відпочинку КП "ГУЖКГ" надасть збиральну техніку", - написав він.

Як туристів-порушників виганяли з пляжу (фото: Facebook/Дмитрий Крышмарь)

Як відомо, територія, на якій розмістилися туристи, що знаходиться у власності КП. При цьому по всьому пляжу розміщені таблички, що забороняють розташування наметів, розпивання спиртних напоїв, куріння, розведення вогнищ тощо. Але відпочиваючі, незважаючи на заборони, все одно розташовуються тут.

Як туристів-порушників виганяли з пляжу (фото: Facebook/Дмитрий Крышмарь)

"У таких випадках хороші штрафи допоможуть тим, хто там зараз. І якщо рейди робити через день, то ті, які вже прочитали, розкажуть тим, хто неписьменний. Оплата роботи співробітників поліції та інших за рахунок штрафів. Тільки штрафи!" - запропонувала метод боротьби з туристами-порушниками Наталія Стоянова.

Такий метод підтримують і інші користувачі мережі.

"Якщо почати виписувати їм регулярно і щодня штрафи не тільки за ці намети, але і за парковку, і за зовнішній вигляд - то зібраних грошей цілком вистачило б не тільки на оплату співробітникам поліції, але і частково на відновлення міста після їх від'їзду. І всі приїжджі, нарешті, зможуть без остраху сказати свою коронну фразу: "Ваше місто живе завдяки нашим грошам", - зазначила Марія Мельниченко.

Скріншот коментарів (Facebook/Дмитрий Крышмарь)

Раніше Styler писав про те, що в Кирилівці туристи обходили стороною чоловіка, що потребував допомоги.

Відео: РБК-Україна