"Ваше місто живе завдяки нашим грошам": під Одесою людей з пляжу виганяли трактором (фото)

STYLER LIFE 08.08.2018 - 10:55
Ілюстративне фото (РБК-Україна) Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Комунальники Чорноморська виганяли туристів з пляжу дещо дивним способом

Поки в Кирилівці туристам на пляжі продають тінь, в іншому курортному місті - Чорноморську Одеської області - відпочивальників, які не звертали увагу на попереджувальні знаки, місцеві комунальники розігнали за допомогою важкої техніки. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Дмитро Кришмарь.

"На жаль, серед людей завжди будуть ті, хто не вміє читати інформаційні таблички. Спеціально для "слабозорих" любителів такого виду відпочинку КП "ГУЖКГ" надасть збиральну техніку", - написав він.

&quot;Ваше місто живе завдяки нашим грошам&quot;: під Одесою людей з пляжу виганяли трактором (фото)
&quot;Ваше місто живе завдяки нашим грошам&quot;: під Одесою людей з пляжу виганяли трактором (фото)
&quot;Ваше місто живе завдяки нашим грошам&quot;: під Одесою людей з пляжу виганяли трактором (фото)
&quot;Ваше місто живе завдяки нашим грошам&quot;: під Одесою людей з пляжу виганяли трактором (фото)
 

Як туристів-порушників виганяли з пляжу (фото: Facebook/Дмитрий Крышмарь)

Як відомо, територія, на якій розмістилися туристи, що знаходиться у власності КП. При цьому по всьому пляжу розміщені таблички, що забороняють розташування наметів, розпивання спиртних напоїв, куріння, розведення вогнищ тощо. Але відпочиваючі, незважаючи на заборони, все одно розташовуються тут.

&quot;Ваше місто живе завдяки нашим грошам&quot;: під Одесою людей з пляжу виганяли трактором (фото)

Як туристів-порушників виганяли з пляжу (фото: Facebook/Дмитрий Крышмарь)

"У таких випадках хороші штрафи допоможуть тим, хто там зараз. І якщо рейди робити через день, то ті, які вже прочитали, розкажуть тим, хто неписьменний. Оплата роботи співробітників поліції та інших за рахунок штрафів. Тільки штрафи!" - запропонувала метод боротьби з туристами-порушниками Наталія Стоянова.

Такий метод підтримують і інші користувачі мережі.

"Якщо почати виписувати їм регулярно і щодня штрафи не тільки за ці намети, але і за парковку, і за зовнішній вигляд - то зібраних грошей цілком вистачило б не тільки на оплату співробітникам поліції, але і частково на відновлення міста після їх від'їзду. І всі приїжджі, нарешті, зможуть без остраху сказати свою коронну фразу: "Ваше місто живе завдяки нашим грошам", - зазначила Марія Мельниченко.

&quot;Ваше місто живе завдяки нашим грошам&quot;: під Одесою людей з пляжу виганяли трактором (фото)

Скріншот коментарів (Facebook/Дмитрий Крышмарь)

Раніше Styler писав про те, що в Кирилівці туристи обходили стороною чоловіка, що потребував допомоги.

Відео: РБК-Україна

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Теги:  пляж,  туристи,  Черноморск