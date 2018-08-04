"Не смешно, а противно": в Кирилловке туристы обходили стороной нуждающегося в помощи мужчину (видео)

Иллюстративное фото: пляж (Виталий Носач, РБК-Украина)

Туристы просто проходили мимо мужчины

Отдыхающие на территории Кирилловки туристы обходили стороной мужчину, которому нужна была помощь. Соответствующие кадры опубликовал Сергей Обуденник на своей странице в Youtube.

"Кирилловка 2018 – 1 августа. Бухорест", - подписал он кадры.

Следует уточнить, что на опубликованном видео можно заметить мужчину, который перебрал со спиртным и лежит возле воды. Примечательно, что его время от времени накрывает водой, однако отдыхающие не спешат оказывать ему какую-либо помощь – хотя бы оттащить человека от воды.

Не сделал этого и сам автор видеоролика. Это стало причиной возмущения пользователей сети.

"Не смешно, а противно. Человеческое равнодушие", - сказал пользователь Gyffik.

"Современное общество в деле. Сплошное равнодушие и лишь бы "посмеяться", - подчеркнул юзер Жека.

Фото: скриншот комментариев (Youtube-канал/Сергей Обуденник)

Кстати, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области во время шторма девушка каталась по Азовскому морю на парашюте, привязанном веревкой к водному мотоциклу. Сильные волны опрокинули транспортное средство и девушку начало уносить в открытое море.

Как сообщалось ранее, жителей украинского городка Кирилловка спустя пару дней после сильного шторма атаковали полчища комаров.

Также напомним, в поселке Кирилловка Запорожской области отдыхающим на пляже продают тень. Об этом рассказал Андрей Русланов на странице сообщества "Любимая Кирилловка".

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