"Не смішно, а гидко": в Кирилівці туристи обходили стороною чоловіка, який потребував допомоги (відео)

Ілюстративне фото: пляж (Віталій Носач, РБК-Україна)

Туристи просто проходили повз чоловіка

Відпочивальники на території Кирилівки обходили стороною чоловіка, якому потрібна була допомога. Відповідні кадри опублікував Сергій Обуденник на своїй сторінці в Youtube.

"Кирилівка 2018 – 1 серпня. Бухорест", - підписав він кадри.

Слід уточнити, що на опублікованому відео можна помітити чоловіка, який перебрав зі спиртним і лежить біля води. Примітно, що його час від часу накриває водою, проте відпочиваючі не поспішають надавати йому будь-яку допомогу – хоча б відтягнути людину від води.

Не зробив цього і сам автор відеоролика. Це стало причиною обурення користувачів мережі.

"Не смішно, а гидко. Людська байдужість", - сказав користувач Gyffik.

"Сучасне суспільство у справі. Суцільна байдужість і лише б "посміятися", - підкреслив юзер Жеку.

Фото: скріншот коментарів (Youtube-канал/Сергій Обуденник)

До речі, в курортному селищі Кирилівка Запорізької області під час шторму дівчина каталася по Азовському морю на парашуті, прив'язаний мотузкою до водного мотоцикла. Сильні хвилі перекинули транспортний засіб і дівчину почало відносити у відкрите море.

Як повідомлялося раніше, жителів українського містечка Кирилівка через пару днів після сильного шторму атакували полчища комарів.

Також нагадаємо, в селищі Кирилівка Запорізької області відпочиваючим на пляжі продають тінь. Про це розповів Андрій Русланів на сторінці спільноти "Улюблена Кирилівка".

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