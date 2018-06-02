"Толстеют на глазах": жителей Кирилловки атаковали полчища комаров (видео)

Инцидент произошел спустя несколько дней после шторма

Жителей украинского городка Кирилловка спустя пару дней после сильного шторма атаковали полчища комаров. Соответствующее видео опубликовал местный житель на своей странице в Facebook.

Так, на опубликованных кадрах видно, что пол одного из курортных домов практически полностью "усеян" комарами, которых автор видео потихоньку сметает веником. При этом видно, что сами комары живы.

Видеозапись вызвала настоящий ажиотаж в сети, однако автор кадров поспешил успокоить людей.

"Это обычное явление для азовского побережья. Комар звонец. В народе называется комар-однодневка. Для людей они не опасны. Кровь не пьют. Такое стихийное нашествие происходит один-два раза в конце мая. На следующий день их подметают и дальше все в порядке. Но пауки толстеют на глазах", - отметил Владимир М.

Видео: полчища комаров в Кирилловке (facebook.com/Владимир М.)

В то же время пользователи сети утверждают, что после увиденного чуть не отменила забронированные билеты.

"Жесть. Пока не прочитала комментарии, уже думала бронь отменять", - сказала пользователь Наталия Протченко.

"Да. Антиреклама удалась", - уточнила юзер "Свободная Калинка".

Фото: скриншот коментариев (facebook.com/Владимир М.)

Кстати, в поселке Кирилловка Запорожской области отдыхающим на пляже продают тень. Об этом рассказал Андрей Русланов на странице сообщества "Любимая Кирилловка" в соцсети Facebook, опубликовав соответствующие фотографии. Он предупредил, что платить за навес не стоит, поскольку деньги за него берут незаконно.

Идея брать деньги с отдыхающих за то, что они загорают под старым металлическим навесом у моря, принадлежит двум женщинам. Стоимость такой "услуги" составляет 20 грн.

В документе, который все же удалось сфотографировать отдыхающему, указано, что собственник в особе Кирилловского сельсовета составил договор "сервитут землепользования" с неким А. Войтенко о том, что с 1.06.2017 по 1.09.2017 г. он размещает торговый павильон на Федотовой косе. Однако о навесе и о сборе денег за его использование в документе нет ни единого слова.

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