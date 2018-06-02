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"Товстіють на очах": жителів Кирилівки атакували полчища комарів (відео)

STYLERLIFE        02.06.2018 - 13:15
Фото: pixabay.com/FotoshopTofs
Фото: pixabay.com/FotoshopTofs

Інцидент стався через кілька днів після шторму

Жителів українського містечка Кирилівка через пару днів після сильного шторму атакували полчища комарів. Відповідне відео опублікував місцевий мешканець на своїй сторінці в Facebook.

Так, на опублікованих кадрах видно, що підлога одного з курортних будинків практично повністю "усіяна" комарами, яких автор відео потихеньку змітає віником. При цьому видно, що самі комарі живі.

Відеозапис викликав справжній ажіотаж у мережі, однак автор кадрів поспішив заспокоїти людей.

"Це звичайне явище для азовського узбережжя. Комар звонец. У народі називається комар-одноденка. Для людей вони не небезпечні. Кров не п'ють. Така стихійна навала відбувається один-два рази в кінці травня. На наступний день їх підмітають і далі все в порядку. Але павуки товстіють на очах", - зазначив Володимир М.

Відео: полчища комарів у Кирилівці (facebook.com/Владимир М.)

У той же час користувачі мережі стверджують, що після побаченого ледь не скасували заброньовані квитки.

"Жесть. Поки не прочитала коментарі, вже думала бронь відміняти", - сказала користувач Наталія Протченко.

"Так. Антиреклама вдалася", - уточнила юзер "Вільна Калинка".

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/Владимир М.)

До речі, в селищі Кирилівка Запорізької області відпочиваючим на пляжі продають тінь. Про це розповів Андрій Русланів на сторінці спільноти "Улюблена Кирилівка" в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідні фотографії. Він попередив, що платити за навіс не варто, оскільки гроші за це беруть незаконно.

Ідея брати гроші з відпочиваючих за те, що вони засмагають під старим металевим навісом біля моря, належить двом жінкам. Вартість такої "послуги" становить 20 грн.

В документі, який все ж вдалося сфотографувати відпочиваючому, зазначено, що власник в особі Кирилівської сільради склав договір "сервітут землекористування" з якимсь А. Войтенко про те, що з 1.06.2017 за 1.09.2017 р. він розміщує торговий павільйон на Федотовій косі. Однак про навіси і про збір грошей за його використання в документі немає жодного слова.

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Теги: курорт, туристи, нашествие
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