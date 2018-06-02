"Товстіють на очах": жителів Кирилівки атакували полчища комарів (відео)

Інцидент стався через кілька днів після шторму

Жителів українського містечка Кирилівка через пару днів після сильного шторму атакували полчища комарів. Відповідне відео опублікував місцевий мешканець на своїй сторінці в Facebook.

Так, на опублікованих кадрах видно, що підлога одного з курортних будинків практично повністю "усіяна" комарами, яких автор відео потихеньку змітає віником. При цьому видно, що самі комарі живі.

Відеозапис викликав справжній ажіотаж у мережі, однак автор кадрів поспішив заспокоїти людей.

"Це звичайне явище для азовського узбережжя. Комар звонец. У народі називається комар-одноденка. Для людей вони не небезпечні. Кров не п'ють. Така стихійна навала відбувається один-два рази в кінці травня. На наступний день їх підмітають і далі все в порядку. Але павуки товстіють на очах", - зазначив Володимир М.

Відео: полчища комарів у Кирилівці (facebook.com/Владимир М.)

У той же час користувачі мережі стверджують, що після побаченого ледь не скасували заброньовані квитки.

"Жесть. Поки не прочитала коментарі, вже думала бронь відміняти", - сказала користувач Наталія Протченко.

"Так. Антиреклама вдалася", - уточнила юзер "Вільна Калинка".

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/Владимир М.)

До речі, в селищі Кирилівка Запорізької області відпочиваючим на пляжі продають тінь. Про це розповів Андрій Русланів на сторінці спільноти "Улюблена Кирилівка" в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідні фотографії. Він попередив, що платити за навіс не варто, оскільки гроші за це беруть незаконно.

Ідея брати гроші з відпочиваючих за те, що вони засмагають під старим металевим навісом біля моря, належить двом жінкам. Вартість такої "послуги" становить 20 грн.

В документі, який все ж вдалося сфотографувати відпочиваючому, зазначено, що власник в особі Кирилівської сільради склав договір "сервітут землекористування" з якимсь А. Войтенко про те, що з 1.06.2017 за 1.09.2017 р. він розміщує торговий павільйон на Федотовій косі. Однак про навіси і про збір грошей за його використання в документі немає жодного слова.

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