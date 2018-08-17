Рейди активістів на ковбасні магазини: жителі Дніпра борються за якісні продукти (відео)

Колаж (РБК-Україна)

Представники місцевої громадської організації вимагають усунення ряду серйозних порушень в деяких точках мережі, де продаються ковбасні вироби

У Дніпрі розгорівся конфлікт між активістами громадської організації "Територія Закону" і співробітниками фірмових магазинів "Ювілейний", в яких була помічена неякісна прострочена ковбасна продукція, а також прямі порушення санітарно-гігієнічних умов. Про це повідомляє Dnepr24.

Виявилося, що в ковбасі виробника була виявлена кістка гризуна. Повідомляється, що в торгових точках було також зафіксовано порушення температурного режиму зберігання ковбасних виробів, в результаті чого деякі продукти були покриті білим нальотом, схожим на цвіль.

Відео: youtube.com/Территория Закону

Також було виявлено, що в деяких магазинах відсутні документи на товар, а в одній з точок була надана документація від четвертого липня на ту продукцію, для якої термін придатності всього десять днів. Тобто, його вже був давно закінчено.

Редактор громадської організації Денис Гільц повідомив, що за два тижні нічого не змінилося. Активісти намагалися перевірити всі магазини цієї мережі, але скрізь продавці закривали двері і охорона не пускала журналістів аж до приїзду поліції.

Нагадаємо, під Одесою людей з пляжу виганяли трактором.

Як відомо, територія, на якій розмістилися туристи, знаходиться у власності КП. При цьому по всьому пляжу розміщені таблички, що забороняють розташування наметів, розпивання спиртних напоїв, куріння, розведення вогнищ тощо. Але відпочиваючі, незважаючи на заборони, все одно розташовуються тут.

Раніше повідомлялося, що в харківському магазині продають продукти з дивними "добавками". Жителі помітили овочі, які суцільно покриті комахами.

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