"Мясные овощи": в харьковском магазине продают продукты со странными "добавками"

На овощах сидит куча живности
В Харькове на прилавке одного магазина заметили овощи, которые сплошь покрыты насекомыми. Соответствующие снимки были опубликованы на странице сообщества "Ху**ый Харьков" в социальной сети Twitter.
В подписи сказано, что эти овощи продают в магазине "Кум".
На фото видно, что на овощах поселилось множество насекомых. Живность также распространилась на хлебобулочные изделия.
Фото: Насекомые на продуктах (twitter.com/h_kharkov)
"Магазин "Несвежий Кум", ок", - комментируют в сети.
"В магазине "Маркет+" на Гагарина, во всем хлебе, в котором есть дырочки для вентиляции, внутри упаковки была уйма живности. И пожилые люди, не видя этого, покупают этот хлеб…" – рассказали пользователи.
"Кабачки с протеиновой добавкой, без ГМО, что вас не устраивает", - пишут в комментариях.
"Оу, мясные овощи..." – комментируют пользователи.
"Слава рою!" - шутят в сети.
Ранее сеть возмутили испорченные фрукты в Киеве.
Также мы сообщали о том, что на витрине киевского магазина в Подольском районе заметили кота, который поедал колбасу. Инцидент произошел в магазине "Континент".
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