"Мясные овощи": в харьковском магазине продают продукты со странными "добавками"

Фото: pixabay

На овощах сидит куча живности

В Харькове на прилавке одного магазина заметили овощи, которые сплошь покрыты насекомыми. Соответствующие снимки были опубликованы на странице сообщества "Ху**ый Харьков" в социальной сети Twitter.

В подписи сказано, что эти овощи продают в магазине "Кум".

На фото видно, что на овощах поселилось множество насекомых. Живность также распространилась на хлебобулочные изделия.

Фото: Насекомые на продуктах (twitter.com/h_kharkov)

"Магазин "Несвежий Кум", ок", - комментируют в сети.

"В магазине "Маркет+" на Гагарина, во всем хлебе, в котором есть дырочки для вентиляции, внутри упаковки была уйма живности. И пожилые люди, не видя этого, покупают этот хлеб…" – рассказали пользователи.

"Кабачки с протеиновой добавкой, без ГМО, что вас не устраивает", - пишут в комментариях.

"Оу, мясные овощи..." – комментируют пользователи.

"Слава рою!" - шутят в сети.

Ранее сеть возмутили испорченные фрукты в Киеве.

Также мы сообщали о том, что на витрине киевского магазина в Подольском районе заметили кота, который поедал колбасу. Инцидент произошел в магазине "Континент".

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