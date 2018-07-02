"Я коту доверяю": на витрине киевского магазина заметили пушистого дегустатора (видео)

В сети показали, как кот ест колбасу прямо из холодильника
В Подольском районе Киева покупатели заметили на витрине магазина кота, который беззаботно поедал колбасу. Соответствующее видео опубликовано на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.
Инцидент произошел в магазине "Континент" на улице Свободы, 26.
"На прилавке магазина кошак, не стесняясь, уплетает колбасу за две щеки. Если ест, значит не все потеряно", - отметили в сети.
Видео: Кот ест колбасу с прилавка (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Ролик прокомментировали пользователи сети:
"Нет, ну почему сорт колбасы не видно! Народ волнуется, животное не человек, в колбасе разбирается".
"Заберу кота, если ему грозит опасность. Я пристраивала Сансу из "Фуршета", напишите руководству магазина. Пусть свяжутся со мной, если кот им не нужен".
"Как колбаса называется? Я коту доверяю".
"Хорошая колбаса - можно есть".
"Хорошая колбаса, надо брать".
"Сотрудник отдела качества продуктов…".
"У меня кошка уплетает за обе щеки чипсы, сухарики и рыбку к пиву в упаковке типа сушенные кальмары и т.п., так что спорно, что коты не будут есть химию".
В сети также сообщили о судьбе животного.
"С горем пополам вышла на руководство магазина, позвонив по номеру 044-46-299-98. Трубку взяла админ магазина Валентина Никитенко, которая сообщила, что сегодня утром кота вывезли! Я уточнила, правильно ли я понимаю, что кота посадили в авто, чтобы подальше выбросить от магазина, ответ - правильно. Делайте свои выводы. В отличии от коллег из "Фуршета", этот магазин опозорился и проигнорировал даже то, что еще вчера вечером я написала, что готова забрать кота. Мне обещали найти кота, но я не верю", - рассказала Марина Самойленко.
Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Ранее сообщалось, что в мясном отделе магазина нашли пушистого "злодея".
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