"Я коту доверяю": на витрине киевского магазина заметили пушистого дегустатора (видео)

В сети показали, как кот ест колбасу прямо из холодильника

В Подольском районе Киева покупатели заметили на витрине магазина кота, который беззаботно поедал колбасу. Соответствующее видео опубликовано на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел в магазине "Континент" на улице Свободы, 26.

"На прилавке магазина кошак, не стесняясь, уплетает колбасу за две щеки. Если ест, значит не все потеряно", - отметили в сети.

Видео: Кот ест колбасу с прилавка (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ролик прокомментировали пользователи сети:

"Нет, ну почему сорт колбасы не видно! Народ волнуется, животное не человек, в колбасе разбирается".

"Заберу кота, если ему грозит опасность. Я пристраивала Сансу из "Фуршета", напишите руководству магазина. Пусть свяжутся со мной, если кот им не нужен".

"Как колбаса называется? Я коту доверяю".

"Хорошая колбаса - можно есть".

"Хорошая колбаса, надо брать".

"Сотрудник отдела качества продуктов…".

"У меня кошка уплетает за обе щеки чипсы, сухарики и рыбку к пиву в упаковке типа сушенные кальмары и т.п., так что спорно, что коты не будут есть химию".

В сети также сообщили о судьбе животного.

"С горем пополам вышла на руководство магазина, позвонив по номеру 044-46-299-98. Трубку взяла админ магазина Валентина Никитенко, которая сообщила, что сегодня утром кота вывезли! Я уточнила, правильно ли я понимаю, что кота посадили в авто, чтобы подальше выбросить от магазина, ответ - правильно. Делайте свои выводы. В отличии от коллег из "Фуршета", этот магазин опозорился и проигнорировал даже то, что еще вчера вечером я написала, что готова забрать кота. Мне обещали найти кота, но я не верю", - рассказала Марина Самойленко.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в мясном отделе магазина нашли пушистого "злодея".

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