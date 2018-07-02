"Я коту довіряю": на вітрині київського магазину помітили пухнастого дегустатора (відео)

У мережі показали, як кіт їсть ковбасу прямо з холодильника

У Подільському районі Києва покупці помітили на вітрині магазину кота, який безтурботно їв ковбасу. Відповідне відео було опубліковане на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

Інцидент стався в магазині "Континент" на вулиці Свободи, 26.

"На прилавку магазину кошак, не соромлячись, уплітає ковбасу за дві щоки. Якщо їсть, значить не все втрачено", - зазначили в мережі.

Відео: Кіт їсть ковбасу з прилавка (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ролик прокоментували користувачі мережі:

"Ні, ну чому сорт ковбаси не видно! Народ хвилюється, тварина не людина, в ковбасі розбирається".

"Заберу кота, якщо йому загрожує небезпека. Я прилаштовувала Сансу з "Фуршету", напишіть керівництву магазину. Нехай зв'яжуться зі мною, якщо кіт їм не потрібен".

"Як ковбаса називається? Я коту довіряю".

"Хороша ковбаса - можна їсти".

"Гарна ковбаса, треба брати".

"Співробітник відділу якості продуктів...".

"У мене кішка уплітає за обидві щоки чіпси, сухарики і рибку до пива в упаковці типу сушені кальмари і т. п., так що спірно, що коти не будуть їсти хімію".

У мережі також повідомили про долю тварини.

"З горем навпіл вийшла на керівництво магазину, зателефонувавши за номером 044-46-299-98. Слухавку взяла адмін магазину Валентина Никитенко, яка повідомила, що сьогодні вранці кота вивезли! Я уточнила, чи правильно я розумію, що кота посадили в авто, щоб викинути подалі від магазину, відповідь - правильно. Робіть свої висновки. На відміну від колег з "Фуршету", цей магазин зганьбився і проігнорував навіть те, що ще вчора ввечері я написала, що готова забрати кота. Мені обіцяли знайти кота, але я не вірю", - розповіла Марина Самойленко.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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