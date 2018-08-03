"М'ясні овочі": у харківському магазині продають продукти з дивними "добавками"

Фото: pixabay

На овочах сидить купа живності

У Харкові на прилавку одного магазину помітили овочі, які суцільно покриті комахами. Відповідні знімки були опубліковані на сторінці спільноти "Ху**ий Харків" в соціальній мережі Twitter.

підпису сказано, що ці овочі продають у магазині "Кум".

На фото видно, що на овочах поселилося багато комах. Живність також поширилася на хлібобулочні вироби.

Фото: Комахи на продуктах (twitter.com/h_kharkov)

"Магазин "Несвіжий Кум", ок", - коментують в мережі.

"В магазині "Маркет+" на Гагаріна, у всьому хлібі, в якому є дірочки для вентиляції, всередині упаковки була сила-силенна живності. І літні люди, не бачачи цього, купують цей хліб..." – розповіли користувачі.

"Кабачки з протеїнової добавкою, без ГМО, що вас не влаштовує", - пишуть в коментарях.

"Оу, м'ясні овочі..." – коментують користувачі.

"Слава рою!" - жартують в мережі.

Раніше мережа обурили зіпсовані фрукти в Києві.

Також ми повідомляли про те, що на вітрині київського магазину у Подільському районі помітили кота, який поїдав ковбасу. Інцидент стався в магазині "Континент".

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