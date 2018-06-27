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Зато без ГМО: в Сумской области продают булочки с опасной начинкой (фото)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 17:41
Фото: pixabay.com/Couleur
Фото: pixabay.com/Couleur

Покупателям попался десерт с "интересной" начинкой

В Конотопе Сумской области подали булочное изделие с опасной начинкой. Об этом рассказали на странице "Мой родной город Конотоп" в соцсети Facebook.

В сети были опубликованы фото, на которых заметно, что в крученике с повидлом находится изогнутый гвоздь.

Фото: Крученик (facebook.com/nasheridnemistokonotop)

Производителем хлебобулочного изделия является "Конотопский хлебокомбинат". По указанной на этикетке дате производства, булка была сделана во вторник, 26 июня. На этикетке написано "без ГМО".

Скриншот поста (facebook.com/nasheridnemistokonotop)

Стоит отметить, что не так давно в Сумах женщине продали кекс с изюмом и гвоздем.

Пострадавшая рассказала, что покупает кексы одного из производителей на местном рынке уже не первый месяц и прежде никаких претензий не было. Из-за неожиданной начинки у нее сломан зуб.

Ранее под Тернополем девушке продали десерт с болтом.

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Теги: еда, продукты питания
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