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Зате без ГМО: у Сумській області продають булочки з небезпечною начинкою (фото)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 17:41
Фото: pixabay.com/Couleur
Фото: pixabay.com/Couleur

Покупцям попався десерт з "цікавою" начинкою

У Конотопі Сумської області подали булочний виріб з небезпечною начинкою. Про це розповіли на сторінці "Моє рідне місто Конотоп" в соцмережі Facebook.

У мережі були опубліковані фото, на яких помітно, що в крученику з повидлом знаходиться вигнутий цвях.

Фото: крученики (facebook.com/nasheridnemistokonotop)

Виробником хлібобулочного виробу є "Конотопський хлібокомбінат". За вказаною на етикетці датою виробництва, булка була зроблена у вівторок, 26 червня. На етикетці написано "без ГМО".

Скріншот поста (facebook.com/nasheridnemistokonotop)

Варто відзначити, що не так давно в Сумах жінці продали кекс з родзинками і цвяхом.

Постраждала розповіла, що купує кекси одного з виробників на місцевому ринку вже не перший місяць і раніше ніяких претензій не було. Через неочікувану начинку у неї зламаний зуб.

Раніше під Тернополем дівчині продали десерт з болтом.

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Теги: еда, продукты питания
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