Зате без ГМО: у Сумській області продають булочки з небезпечною начинкою (фото)

Покупцям попався десерт з "цікавою" начинкою
У Конотопі Сумської області подали булочний виріб з небезпечною начинкою. Про це розповіли на сторінці "Моє рідне місто Конотоп" в соцмережі Facebook.
У мережі були опубліковані фото, на яких помітно, що в крученику з повидлом знаходиться вигнутий цвях.
Фото: крученики (facebook.com/nasheridnemistokonotop)
Виробником хлібобулочного виробу є "Конотопський хлібокомбінат". За вказаною на етикетці датою виробництва, булка була зроблена у вівторок, 26 червня. На етикетці написано "без ГМО".
Скріншот поста (facebook.com/nasheridnemistokonotop)
Варто відзначити, що не так давно в Сумах жінці продали кекс з родзинками і цвяхом.
Постраждала розповіла, що купує кекси одного з виробників на місцевому ринку вже не перший місяць і раніше ніяких претензій не було. Через неочікувану начинку у неї зламаний зуб.
Раніше під Тернополем дівчині продали десерт з болтом.
5 корисних властивостей черешні, про які ви не знали (відео: STYLER.rbc.ua)