У Київській області продають хліб з мишачим послідом

Відео: YouTube / Сьогодні

У Київській області житель Макарова купив хліб із мишачим послідом. Як розповів чоловік, зазвичай він закупаетс буханці в одному магазині вже багато років, проте останнім часом якістю продуктів незадоволений, йдеться в сюжеті "Сьогодні" на YouTube-каналі.

Денис Багель зізнався, що хліб дійсно дуже смачний, але припустив, що останнім часом контроль не працює і свою продукцію не перевіряє.

"Тому так і виходить. Випадків таких багато – траплялися і опариші, і черв'яки, й не тільки це", – зазначив чоловік.

Його колега Сергій Данильчук додав, що на виробництві хліба не просівають борошно, просто висипають з мішка в бак і перемішують.

Скріншот: YouTube / Сьогодні

Також чоловік уточнив, що в хлібі знаходили шурупи й іржаві болти, а в одній буханці знайшли навіть жмут волосся.

Багель розповів про "знахідку" в хлібі в соціальній мережі, і як виявилося - він такий не єдиний. Користувачі мереж також зазначили, що знаходили в хлібинах заводського хліба і черв'яків, і навіть предмети гігієни.

Скріншот: YouTube / Сьогодні

Тим не менш, деякі жителі Київської області звинуватили чоловіка у брехні й заявили, що Багель спеціально пише негатив, щоб закрили хлібозавод.

На хлібозаводі заявили, що жодних офіційних звернень від споживачів щодо якості продукції не було. З журналістами спілкуватися відмовилися, але відзначили, що цими питаннями займаються юристи підприємства.

Як розповіли в Союз споживачів України, зараз якість хліба держава не контролює, контроль залишився на совісті виробників.

Раніше повідомлялося, що нещодавно у Запоріжжі співробітник гіпермаркету "Ашан" стирав канцелярським ножем напис щодо терміну придатності товару на прилавку.

Нагадаємо, що раніше в Києві на Троєщині в одному з супермаркетів помітили миша, яка сиділа на продуктах.

Також ми писали про те, що в мережі повідомили, що в одному зі столичних супермаркетів продають хліб з опаришами.

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Відео: РБК-Україна