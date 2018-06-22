В "ДНР" попались на "фейковом" раненом (видео)

Боевики снова пытались одурачить людей

Боевики "ДНР" попались на очередном фейке. В сети заметили, что террористы выдали оккупанта за раненного местного жителя. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

Блогер под ником Necro Mancer в соцсети Twitter поделился фотографией того самого "мирного жителя", который оказался боевиком так называемой "Донецкой народной республики".

"Ох уж эти мне мирные жители… #Горловка", - написал автор публикации, добавив ссылку на информацию о боевике и на видео с его участием.

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Видео: Террориста выдали за "раненого местного жителя"(YouTube/Пресс-служба УНМ ДНР)

На сайте организации " Миротворец" указывается, что подставным раненным оказался 36-летний Александр Василега, родом из Дзержинска, который является боевиком "ДНР".

"Под видом мирного жителя попал в сводки ОБСЕ о пострадавших во время обстрела", - отмечается на сайте организации.

Скриншот (myrotvorets.center/criminal)

Ранее сообщалось, что в Донецкой области задержали автоматчика террористического батальона "Восток".

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