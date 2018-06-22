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У "ДНР" попалися на "фейковому" пораненому (відео)

STYLERLIFE        22.06.2018 - 09:38
Фото: vk.com/sdd_sevastopol
Фото: vk.com/sdd_sevastopol

Бойовики знову намагалися обдурити людей

Бойовики "ДНР" попалися на черговому фейку. У мережі помітили, що терористи видали окупанта за пораненого місцевого жителя. Відповідне відео було опубліковано в YouTube.

Блогер під ніком Necro Mancer у соцмережі Twitter поділився фотографією того самого "мирного жителя", який виявився бойовиком так званої "Донецької народної республіки".

"Ох вже ці мені мирні мешканці... #Горлівка", - написав автор публікації, додавши посилання на інформацію про бойовика та на відео з його участю.

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Відео: Терориста видали за "пораненого місцевого жителя"(YouTube/Прес-служба УПМ ДНР)

На сайті організації "Миротворець" вказується, що підставним пораненим є 36-річний Олександр Василега, родом з Дзержинська, який є бойовиком "ДНР".

"Під виглядом мирного жителя потрапив у зведення ОБСЄ про постраждалих під час обстрілу", - зазначається на сайті організації.

Скріншот (myrotvorets.center/criminal)

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області затримали автоматника терористичного батальйону "Схід".

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Теги: ДНР, фейк
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