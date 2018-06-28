"До самого ада": в Донецке дети странно поздравили главаря боевиков "ДНР" (видео)

Поздравления озвучили члены детской организации "Оплот Донбасса"

В Донецке дети из организации "Оплот Донбасса" заявили, что готовы дойти с Александром Захарченко "до самого ада". Такие слова прозвучали во время поздравления главаря боевиков "ДНР" с днем рождения. Видео опубликовал журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"У Захарченко вчера был день рождения, и по таком случаю члены молодежной организации "Оплот Донбасса" записали для него поздравительное видео, в котором пообещали вместе с Захарченко "дойти до самого ада". Серьезно, так и сказали. Почему-то вариант с раем как-то изначально не рассматривался. Видео, конечно, вызывает восторг и приступы эпилепсии, но я запостил его не для того, чтобы продемонстрировать глубину моральной деградации жителей ОРДЛО", - написал он под видео.

Видео: Дети поздравляют Захарченко (facebook.com/den.kazansky)

На кадрах дети в белой униформе стоят рядом с конем. Они по очереди поздравляют Захарченко с днем рождения и называют его "батей, командиром и защитником".

По словам Казанского мужчина, который присутствует на видео, это Виктор Назаров. В 2015 году он воевал на стороне боевиков "ДНР" и одновременно строил дом под Киевом. Во время одного из приездов в столицу Украины Назарова задержали сотрудники СБУ. В 2016 году прокуратура подала ходатайство об освобождении Назарова от уголовной ответственности и он был отпущен на свободу.

Скриншот поста (facebook.com/den.kazansky)

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