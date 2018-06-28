"До самого пекла": в Донецьку діти дивно привітали ватажка бойовиків "ДНР" (відео)

Поздоровлення озвучили члени дитячої організації "Оплот Донбасу"

У Донецьку діти з організації "Оплот Донбасу" заявили, що готові дійти з Олександром Захарченко "до самого пекла". Такі слова прозвучали під час привітання ватажка бойовиків "ДНР" з днем ​​народження. Відео опублікував журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

"У Захарченко вчора був день народження, і по такому випадку члени молодіжної організації "Оплот Донбасу" записали для нього вітальне відео, в якому пообіцяли разом з Захарченко "дійти до самого пекла". Серйозно, так і сказали. Чомусь варіант з раєм якось з самого початку не розглядався. Відео, звичайно, викликає захват і напади епілепсії, але я запостив його не для того, щоб продемонструвати глибину моральної деградації жителів ОРДЛО", - написав він під відео.

Відео: Діти вітають Захарченко (facebook.com/den.kazansky)

На кадрах діти в білій уніформі стоять поруч з конем. Вони по черзі вітають Захарченко з днем ​​народження і називають його "батєй, командиром і захисником".

За словами Казанського чоловік, який присутній на відео, це Віктор Назаров. У 2015 році він воював на боці бойовиків "ДНР" і одночасно будував будинок під Києвом. Під час одного з приїздів до столиці України Назарова затримали співробітники СБУ. У 2016 році прокуратура подала клопотання про звільнення Назарова від кримінальної відповідальності і він був відпущений на свободу.

Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

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