"Добрые детишки": киевские хулиганы атаковали водителей (видео)

Пользователей сети возмутило поведение "мелких преступников"

Игры "добрых детишек", которые бросали камни на проезжающие мимо Дарницкого моста автомобили, попали на камеру. Соответствующие кадры опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Хочу поделиться видеозаписью, где "добрые детишки" бросают какие-то камни с Дарницкого моста по проезжающим автомобилям. У меня обошлось тремя вмятинами с царапинами. Может у кого-то из тех, кто в это время съезжал с моста, есть запись?", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Следует уточнить, что на опубликованных кадрах можно заметить, как капот автомобиля во время подъезда к мосту "атакует" летящий с моста камень. Также на нем можно заметить последствия действий "мелких преступников".

Видео: Хулиганы с камнями на Дарницком мосту (facebook.com/KyivOperativ)

По мнению пользователей сети, водитель мог сделать небольшой крюк, чтобы "дать по ушам" злоумышленникам.

"Надо было развернуться, километров бы восемь проехал. Но за, максимум, минут пять ты был бы на мосту и дал бы по ушам виновникам", - сказал пользователь Мигель Де Кираль.

"Нужно было остановиться и пешочком на эстакаду, ловить и давать по ушам. Потом передать полиции и с родителей снимать за причиненный ущерб", - подчеркнул юзер Андрей Матейко.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Кстати, в Киеве разыскали двух из трех молодых людей, которые избили мужчину в супермаркете "Сільпо", что на станции метро "Лукьяновская" в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Антон Геращенко и выложил фото нападавших.

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