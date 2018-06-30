"Добрі дітки": київські хулігани атакували водіїв (відео)

Користувачів мережі обурила поведінку "малих злочинців"

Ігри "добрих діточок", які кидали каміння на проїжджаючі повз Дарницький міст автомобілі, потрапили на камеру. Відповідні кадри опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

"Хочу поділитися відеозаписом, де "добрі діточки" кидають якісь камені з Дарницького мосту на проїжджаючі повз авто. У мене обійшлося трьома вм'ятинами з подряпинами. Може у когось з тих, хто в цей час з'їжджав з мосту, є запис?", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Слід уточнити, що на опублікованих кадрах можна помітити, як капот автомобіля під час під'їзду до мосту "атакує" камінь, який летить з мосту. Також на ньому можна помітити наслідки дій "дрібних злочинців".

Відео: Хулігани з камінням на Дарницькому мосту (facebook.com/KyivOperativ)

На думку користувачів мережі, водій міг зробити невеликий гак, щоб "дати по вухах" зловмисникам.

"Треба було розвернутися, вісім кілометрів проїхав би. Але, максимум, п'ять хвилин і ти був би на мосту й дав би по вухах винуватцям", - сказав користувач Мігель Де Кіраль.

"Треба було зупинитися і пішки на естакаду, ловити і давати по вухах. Потім передати поліції та з батьків знімати за завдану шкоду", - підкреслив юзер Андрій Матейко.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

До речі, в Києві розшукали двох із трьох молодих людей, які побили чоловіка в супермаркеті "Сільпо", що на станції метро "Лук'янівська" у Києві. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Антон Геращенко і виклав фото нападників.

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