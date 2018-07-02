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В доме престарелых пенсионер "пырнул" соседа из-за таблеток

STYLERLIFE        02.07.2018 - 23:55
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Жизненно важные органы потерпевшего не пострадали

В доме престарелых "Ветеран", который расположен в городе Голая Пристань Херсонской области, произошел неприятный инцидент - один из пенсионеров напал на другого с ножом. Пострадавший госпитализирован в районную больницу с ножевым ранением. Об этом сообщает Kherson.life.

Все началось с того, что один постоялец гериатрического пансионата обвинил своего 77-летнего соседа в краже таблеток. В ходе перепалки он схватил нож и ударил им своего "обидчика" в живот.

К счастью, медики убедились, что важные органы пострадавшего не повреждены и его жизни ничего не угрожает.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело и проводят расследование инцидента.

Напомним, что на Донбассе сепаратисты запрещали старикам принимать гуманитарную помощь, из-за чего за год в домах престарелых скончались 800 человек.

Видео: РБК-Украина

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