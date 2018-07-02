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В будинку пристарілих пенсіонер "штрикнув" сусіда через пігулки

STYLERLIFE        02.07.2018 - 23:55
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Життєво важливі органи потерпілого не постраждали

У будинку для літніх людей "Ветеран", який розташований в місті Гола Пристань Херсонської області, стався неприємний інцидент - один з пенсіонерів напав на іншого з ножем. Потерпілого госпіталізовано в районну лікарню з ножовим пораненням. Про це повідомляє Kherson.life.

Все почалося з того, що один постоялець геріатричного пансіонату звинуватив свого 77-річного сусіда в крадіжці таблеток. У ході перепалки він схопив ніж і вдарив ним свого "кривдника" в живіт.

На щастя, медики переконалися, що важливі органи потерпілого не пошкоджені і його життю нічого не загрожує.

Правоохоронні органи вже порушили кримінальну справу і проводять розслідування інциденту.

Нагадаємо, що на Донбасі сепаратисти забороняли старим приймати гуманітарну допомогу, через що за рік в будинках престарілих померли 800 чоловік.

Відео: РБК-Україна

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