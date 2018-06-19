На Донбассе боевики обстреляли машину медицинской бригады (фото)

Боевики в зоне боевых действий обстреляли украинских медиков

В сети показали мрачные фото последствий обстрела боевиков на Донбассе. Соответствующие снимки опубликовали в пресс-службе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Пророссийские боевики в зоне боевых действий обстреляли украинских медиков. Террористы обстреляли медицинскую машину бригады из Днепропетровской области.

Фото: пресс-служба 93-й ОМБ

Автомобиль был поврежден осколками мин.

Фото: пресс-служба 93-й ОМБ

В пресс-службе сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты пять раз обстреливали опорные пункты 93 ОМБр. Обстрелы велись из 120-мм и 82-мм минометов, станковых гранатометов СПГ-9, пушки БМП-2 и крупнокалиберных пулеметов НСВ "Утес".

"Одних только мин по позициям 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" было выпущено более трех десятков. Потери среди личного состава отсутствуют", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащие армии РФ на Донбассе подожгли полевой склад для сокрытия перерасхода боеприпасов.

Так, по данным нашей разведки, из-за низкого уровня подготовки вновь прибывших наемников 1 и 2 "армейских корпусов" ВС РФ, растет количество чрезвычайных происшествий на передовых позициях оккупационных войск на Донбассе.

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