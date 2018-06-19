Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Донбасі бойовики обстріляли машину медичної бригади (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 18:19

Бойовики у зоні бойових дій обстріляли українських медиків

У мережі показали похмурі фото наслідків обстрілу бойовиків на Донбасі. Відповідні знімки опублікували в прес-службі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Проросійські бойовики у зоні бойових дій обстріляли українських медиків. Терористи обстріляли медичну машину бригади з Дніпропетровської області.

Фото: прес-служба 93-ї ОМБ

Автомобіль був пошкоджений осколками мін.

Фото: прес-служба 93-ї ОМБ

У прес-службі повідомили, що за минулу добу окупанти п'ять разів обстрілювали опорні пункти 93 ОМБр. Обстріл велися з 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів станкових СПГ-9, гармати БМП-2 і великокаліберних кулеметів НСВ "Скеля".

"Одних тільки хв по позиціях 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" було випущено більше трьох десятків. Втрати серед особового складу відсутні", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці армії РФ на Донбасі підпалили польовий склад для приховування перевитрат боєприпасів.

Так, за даними нашої розвідки, з-за низького рівня підготовки новоприбулих найманців 1 і 2 "армійських корпусів" ВС РФ, зростає кількість надзвичайних подій на передових позиціях окупаційних військ на Донбасі.

Загиблі герої травня 2018-го

"Всі кроки мають свою ціну": названий шлях повернення Донбасу "За хороші гроші": мережу здивував сплячий представник ОБСЄ (фото)
Теги: Донбасс, боевики, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся