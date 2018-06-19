На Донбасі бойовики обстріляли машину медичної бригади (фото)

Бойовики у зоні бойових дій обстріляли українських медиків

У мережі показали похмурі фото наслідків обстрілу бойовиків на Донбасі. Відповідні знімки опублікували в прес-службі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Проросійські бойовики у зоні бойових дій обстріляли українських медиків. Терористи обстріляли медичну машину бригади з Дніпропетровської області.

Фото: прес-служба 93-ї ОМБ

Автомобіль був пошкоджений осколками мін.

Фото: прес-служба 93-ї ОМБ

У прес-службі повідомили, що за минулу добу окупанти п'ять разів обстрілювали опорні пункти 93 ОМБр. Обстріл велися з 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів станкових СПГ-9, гармати БМП-2 і великокаліберних кулеметів НСВ "Скеля".

"Одних тільки хв по позиціях 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" було випущено більше трьох десятків. Втрати серед особового складу відсутні", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці армії РФ на Донбасі підпалили польовий склад для приховування перевитрат боєприпасів.

Так, за даними нашої розвідки, з-за низького рівня підготовки новоприбулих найманців 1 і 2 "армійських корпусів" ВС РФ, зростає кількість надзвичайних подій на передових позиціях окупаційних військ на Донбасі.

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