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В Донецке в День Конституции вывесили флаг Украины и расклеили патриотичные листовки (фото)

STYLERLIFE        28.06.2018 - 15:29
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Оккупантам напомнили, что Донецк – это Украина

В оккупированном боевиками незаконных вооруженных формирований Донецке в четверг, 28 июня, в День Конституции Украины неизвестные патриоты установили флаг Украины. Об этом написали на странице "hochu#domoy" в соцсети Twitter.

Сине-желтый флаг был замечен на крыше многоэтажного дома.

Также в День Конституции по городу расклеили листовки с выписанными из Конституции цитатами. Соответствующие фото опубликовал Виталий Овчаренко.

"Украинский Донецк поздравляет всех с Днем Конституции! Будьмо! Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля", – написал автор публикации.

Фото: Флаг Украины (twitter.com/rjpthjuz)

"Ко дню Конституции Украины в Донецке появились листовки с цитированием Конституции Украины!

1.Автостанция на Крытом рынке.

2. На Университетской, 40.

3. Пересечение бульв. Шевченка и 50-летия СССР.

4. На Ильича и Ульяновой.

Дончане напоминают российским оккупантам что Донецьк – это Украина", - написал Виталий Овчаренко.

 

Фото: Листовки (twitter.com/vital_ovchar)

 

Скриншот поста (twitter.com/rjpthjuz)

"Самое лучшее поздравление!" – отметили в комментариях.

Скриншот комментариев (twitter.com/rjpthjuz)

Скриншот поста (twitter.com/vital_ovchar)

Напомним, 28 июня Украина отмечает День Конституции.

Ранее сообщалось, что российские звезды выступили в оккупированном Донецке. Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев и поп-группа "Марсель" спели в оккупированном боевиками городе.

История и значение праздника (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Донецк, День Конституции
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