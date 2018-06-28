У Донецьку в День Конституції вивісили прапор України і розклеїли патріотичні листівки (фото)

Окупантам нагадали, що Донецьк - це Україна

В окупованому бойовиками незаконних збройних формувань Донецьку в четвер, 28 червня, в День Конституції України невідомі патріоти встановили прапор України. Про це написали на сторінці "hochu # domoy" в соцмережі Twitter.

Синьо-жовтий стяг був помічений на даху багатоповерхового будинку.

Також в День Конституції по місту розклеїли листівки з виписаними з Конституції цитатами. Відповідні фото опублікував Віталій Овчаренко.

"Український Донецьк вітає всіх з Днем Конституції! Будьмо! Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля", - написав автор публікації.

Фото: Прапор України (twitter.com/rjpthjuz)

"До дня Конституції України в Донецьку з'явилися листівки з цитуванням Конституції України!

1.Автостанція на Критому ринку.

2. На Університетській, 40.

3. Перетин бульв. Шевченка та 50-річчя СРСР.

4. На Ілліча і Ульянової.

Донеччани нагадують російським окупантам що Донецьк - це Україна", - написав Віталій Овчаренко.

Фото: Листівки (twitter.com/vital_ovchar)

Скріншот поста (twitter.com/rjpthjuz)

"Найкраще привітання!" - відзначили в коментарях.

Скріншот коментарів (twitter.com/rjpthjuz)

Скріншот поста (twitter.com/vital_ovchar)

Нагадаємо, 28 червня Україна відзначає День Конституції.

Раніше повідомлялося, що російські зірки виступили в окупованому Донецьку. Вікторія Дайнеко, Олексій Воробйов і поп-гурт "Марсель" заспівали в окупованому бойовиками місті.

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